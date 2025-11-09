Max Verstappen eindigde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië op P16 en gaat volgens de geruchten vanuit de pitstraat aan de race beginnen. Peter Windsor legt de vinger op de zere plek bij Red Bull Racing.

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal blikt Windsor terug. De Brit zag een overtuigende Lando Norris (pakte pole position voor zowel de sprintrace als de Grand Prix en won de sprintrace), maar focuste zich vooral op de problemen van Verstappen en Red Bull. "De wind speelde ook een rol en het was lastig om de banden aan het werk te krijgen. Je kunt wel stellen dat Red Bull op geen enkel moment grip had, terwijl Russell blijkbaar op bepaalde momenten wel grip had, want hij haalde Q3. Max had nooit grip. De zachte banden werkten nooit. Het enige wat ze hadden kunnen proberen is om Max op mediumbanden naar buiten te sturen en hem rondjes te laten rijden, in de hoop dat hij de banden op temperatuur zou krijgen. De zachte band was natuurlijk sneller en Red Bull nam uiteraard aan dat dit de logische keuze was. Het heeft dus geen zin om achteraf te zeggen dat ze het anders hadden kunnen doen."

Verstappen niet schuldig aan exit in Q1

Volgens Windsor was Verstappen in ieder geval niet schuldig aan zijn uitschakeling in Q1. "Als je de banden niet aan het werk krijgt, is er helemaal niks wat een coureur kan doen. Het maakt dan niet uit of je Max Verstappen, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, of wie dan ook bent. Als je niet de juiste bandentemperatuur hebt, kun je niks doen. Als je dan geen grip voelt, wordt het alleen maar erger. De auto begint dan te glijden en de banden geven het dan op."

Windsor verbaast zich over Red Bull

Windsor vraagt zich af waarom Red Bull de problemen niet op kon lossen, aangezien ze al aanwezig waren op vrijdag. "Waarom weet Red Bull niet hoe ze dit probleem moeten oplossen? Een paar andere teams hadden er ook last van, al was het dan wel minder extreem. Andere teams, zoals Alpine, hadden opeens wel grip. Ze hebben waarschijnlijk geen idee waarom. Dit is een van de grote mysteries van de Formule 1. Ik denk dat het deels ermee te maken heeft dat Pirelli een monopolie heeft en de banden dit weekend dus harder kan maken. Dat beïnvloedt sommige teams meer dan andere teams, vooral Red Bull. Zij zitten namelijk op het randjes van hun werkvenster."

