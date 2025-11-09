Max Verstappen gaat zondag vanaf P16 en waarschijnlijk uiteindelijk vanuit de pitstraat beginnen aan de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië en lijkt hulp van de weergoden nodig te hebben. Of hij deze hulp gaat krijgen, is nog maar de vraag.

Verstappen kwalificeerde zich zaterdag op P16 en kwam dus niet eens door Q1. De Nederlander reed drie snelle rondjes, waarbij hij na zijn tweede rondje twee rondjes buiten besloot te blijven om zijn softs af te laten koelen en vervolgens nog een poging te wagen. Dit werkte ook niet, waarna hij na de eerste kwalificatiesessie dus al klaar was. Nu lijkt het erop dat Verstappen vanuit de pitstraat gaat starten samen met teamgenoot Yuki Tsunoda, die op zijn beurt niet verder kwam dan P19.

Krijgt Verstappen hulp van de weergoden?

De grote vraag is of Verstappen net zoals in 2024 tijdens zijn comeback van P17 naar P1 wederom kan rekenen op hulp van de weergoden. Op papier geldt nog steeds code oranje na de storm van zaterdag en het heeft in de nacht van zaterdag op zondag ook geregend. Momenteel regent het nog steeds op Interlagos en moeten er poncho's worden gebruikt door de aanwezige fans, maar het is nog maar de vraag of dit rondom de race nodig gaat zijn. De meeste kans op regen lijkt namelijk vooral in de ochtend en richting de avond te zijn. Overdag lijkt het vooral bewolkt te zijn met soms zelfs plaats voor de zon en iets minder dan twintig graden Celsius.

Op papier geldt ook op zondag nog code oranje in São Paulo, maar er is rondom de race 18% tot 37% kans op regen. Max Verstappen lijkt het grotendeels op eigen kracht te moeten gaan doen tijdens zijn inhaalrace.#Verstappen #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/6seofjmhYK — GPFans NL (@GPFansNL) November 9, 2025

