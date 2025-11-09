Regen in São Paulo: krijgt Verstappen hulp van de weergoden tijdens Grand Prix?
Regen in São Paulo: krijgt Verstappen hulp van de weergoden tijdens Grand Prix?
Max Verstappen gaat zondag vanaf P16 en waarschijnlijk uiteindelijk vanuit de pitstraat beginnen aan de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië en lijkt hulp van de weergoden nodig te hebben. Of hij deze hulp gaat krijgen, is nog maar de vraag.
Verstappen kwalificeerde zich zaterdag op P16 en kwam dus niet eens door Q1. De Nederlander reed drie snelle rondjes, waarbij hij na zijn tweede rondje twee rondjes buiten besloot te blijven om zijn softs af te laten koelen en vervolgens nog een poging te wagen. Dit werkte ook niet, waarna hij na de eerste kwalificatiesessie dus al klaar was. Nu lijkt het erop dat Verstappen vanuit de pitstraat gaat starten samen met teamgenoot Yuki Tsunoda, die op zijn beurt niet verder kwam dan P19.
Krijgt Verstappen hulp van de weergoden?
De grote vraag is of Verstappen net zoals in 2024 tijdens zijn comeback van P17 naar P1 wederom kan rekenen op hulp van de weergoden. Op papier geldt nog steeds code oranje na de storm van zaterdag en het heeft in de nacht van zaterdag op zondag ook geregend. Momenteel regent het nog steeds op Interlagos en moeten er poncho's worden gebruikt door de aanwezige fans, maar het is nog maar de vraag of dit rondom de race nodig gaat zijn. De meeste kans op regen lijkt namelijk vooral in de ochtend en richting de avond te zijn. Overdag lijkt het vooral bewolkt te zijn met soms zelfs plaats voor de zon en iets minder dan twintig graden Celsius.
Gerelateerd
Net binnen
Schumacher gaat in problemen komen met uitspraak: 'Hij is niet de juiste man voor Red Bull'
- 37 minuten geleden
- 1
Hamilton teleurgesteld na kwalificatie in Brazilië: "Mentaal ging het niet goed"
- 1 uur geleden
Red Bull vervangt gehele motor Verstappen: Nederlander begint vanuit de pitstraat
- 1 uur geleden
- 7
F1 maakt zich op voor herhaling van 2024 met Verstappen | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Windsor over dramatische kwalificatie Verstappen: 'Maakt dan niet uit of je Max bent'
- 2 uur geleden
- 1
Regen in São Paulo: krijgt Verstappen hulp van de weergoden tijdens Grand Prix?
- 3 uur geleden
- 6
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- Gisteren 11:43