Voor Max Verstappen en Red Bull Racing verliep de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië niet best. De Nederlander was na Q1 al klaar en begint zondag vanaf P16 - of wellicht vanuit de pitstraat - aan de 21ste race van het seizoen. De fans reageren.

Verstappen kende al geen fantastische sprintkwalificatie en verloor vooral veel in de tweede sector, maar toen werd hij in ieder geval nog zesde. In de sprintrace zelf werd hij uiteindelijk vierde, maar daarna besloot hij de setup te gebruiken die Yuki Tsunoda had tijdens de sprintrace. Dit bleek een nog minder groot succes, want daardoor verloor Verstappen ook ineens veel tijd in de eerste en derde sector. Resultaat: P16.

Artikel gaat verder onder video

Fans reageren

De fans reageerden na afloop natuurlijk volop op de matige kwalificatie van de Nederlander. Zo lag de focus op Red Bull en een balende Jos Verstappen die door F1 in beeld werd gebracht, maar zijn er ook mensen die nog geloven in een wonder op zondag zoals dat ook in 2024 gebeurde toen Verstappen vanaf P17 naar P1 reed. Zie hieronder een paar reacties.

I can't believe my eyes Max Verstappen's last Q1 elimination was in 2021



Even Jos came out of the garage worried — obj 🪽 (@obj0x0) November 8, 2025

Verstappen and Piastri are handing this championship to Lando 😭 — Ignition Australia (@Ignition_AU) November 8, 2025

OMG



FROM P16 to P1 this year ? — Deaderine 💀 (@suriya_vijay123) November 8, 2025

Jos is trashing the hotel room and fighting the housekeeping staff as we speak... — JP Valdes (@jpvaldes) November 8, 2025

all good it's going to rain and he'll p1 it, it's on purpose — Harry Strick (@harrystrick) November 8, 2025

goodbye championship hopes it was nice knowing you — ‏ً (@dnctway) November 8, 2025

P16 to P1, he’s just script writing, dont worry guys — Dislando (@dislando) November 8, 2025

Gerelateerd