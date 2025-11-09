Fans schrikken van kwalificatie Verstappen: 'Max en Piastri geven de titel aan Norris'
Voor Max Verstappen en Red Bull Racing verliep de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië niet best. De Nederlander was na Q1 al klaar en begint zondag vanaf P16 - of wellicht vanuit de pitstraat - aan de 21ste race van het seizoen. De fans reageren.
Verstappen kende al geen fantastische sprintkwalificatie en verloor vooral veel in de tweede sector, maar toen werd hij in ieder geval nog zesde. In de sprintrace zelf werd hij uiteindelijk vierde, maar daarna besloot hij de setup te gebruiken die Yuki Tsunoda had tijdens de sprintrace. Dit bleek een nog minder groot succes, want daardoor verloor Verstappen ook ineens veel tijd in de eerste en derde sector. Resultaat: P16.
Fans reageren
De fans reageerden na afloop natuurlijk volop op de matige kwalificatie van de Nederlander. Zo lag de focus op Red Bull en een balende Jos Verstappen die door F1 in beeld werd gebracht, maar zijn er ook mensen die nog geloven in een wonder op zondag zoals dat ook in 2024 gebeurde toen Verstappen vanaf P17 naar P1 reed. Zie hieronder een paar reacties.
