'Red Bull F1 overweegt regels te breken voor Max Verstappen' | GPFans Race Day

Red Bull-teambaas Laurent Mekies onthult in gesprek met Viaplay dat het team een risico heeft genomen dat niet goed heeft uitgepakt. De Fransman stelt dat een slecht resultaat bij risico's nemen hoort en overweegt om de parc ferme-regels te breken, zodat de wagen van de Nederlander volledig kan worden aangepast.

Gerelateerd