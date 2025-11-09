Verstappen en Kelly Piquet krijgen mooi nieuws: duo is oom en tante geworden
Verstappen en Kelly Piquet krijgen mooi nieuws: duo is oom en tante geworden
Nelson Piquet Jr. is voor het eerst vader geworden, wat betekent dat Max Verstappen ook oom is geworden en vriendin Kelly Piquet tante is geworden. Dit heeft Nelson Piquet Jr. met zijn vriendin dit weekend bekendgemaakt.
Voor Verstappen is het zo een weekend dat alle kanten opschiet. De Nederlander kent in Brazilië zelf tot nu toe op sportief gebied een dramatisch weekend, met P6 tijdens de sprintkwalificatie, P4 tijdens de sprintrace en vervolgens P16 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. De Nederlander gaat vanuit de pitstraat starten als de geruchten kloppen en zal momenteel blijer worden van wat er buiten de baan allemaal is gebeurd.
Goed nieuws voor Verstappen en Kelly Piquet
Naast al het slechte nieuws vanuit São Paulo is er ook goed nieuws voor Verstappen en Kelly Piquet. Ze zijn namelijk wederom oom en tante geworden. Nelson Piquet Jr en zijn vrouw Patsy Zurita hebben op Instagram namelijk bekengemaakt dat ze een kindje hebben gekregen. Het kind, dat Vida is genoemd, is het eerste kindje van het verliefde stel. Verstappen is al vaker oom geworden door zus Victoria Verstappen, terwijl Verstappen natuurlijk inmiddels zelf ook vader is geworden. Dit keer zorgt de familie van Piquet er dus voor dat Verstappen en Kelly Piquet zichzelf wederom oom en tante mogen noemen.
