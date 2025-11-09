close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kelly Piquet, Max Verstappen, generic, 2025, ItalianGP

Verstappen en Kelly Piquet krijgen mooi nieuws: duo is oom en tante geworden

Verstappen en Kelly Piquet krijgen mooi nieuws: duo is oom en tante geworden

Lars Leeftink
Kelly Piquet, Max Verstappen, generic, 2025, ItalianGP

Nelson Piquet Jr. is voor het eerst vader geworden, wat betekent dat Max Verstappen ook oom is geworden en vriendin Kelly Piquet tante is geworden. Dit heeft Nelson Piquet Jr. met zijn vriendin dit weekend bekendgemaakt.

Voor Verstappen is het zo een weekend dat alle kanten opschiet. De Nederlander kent in Brazilië zelf tot nu toe op sportief gebied een dramatisch weekend, met P6 tijdens de sprintkwalificatie, P4 tijdens de sprintrace en vervolgens P16 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix. De Nederlander gaat vanuit de pitstraat starten als de geruchten kloppen en zal momenteel blijer worden van wat er buiten de baan allemaal is gebeurd.

Goed nieuws voor Verstappen en Kelly Piquet

Naast al het slechte nieuws vanuit São Paulo is er ook goed nieuws voor Verstappen en Kelly Piquet. Ze zijn namelijk wederom oom en tante geworden. Nelson Piquet Jr en zijn vrouw Patsy Zurita hebben op Instagram namelijk bekengemaakt dat ze een kindje hebben gekregen. Het kind, dat Vida is genoemd, is het eerste kindje van het verliefde stel. Verstappen is al vaker oom geworden door zus Victoria Verstappen, terwijl Verstappen natuurlijk inmiddels zelf ook vader is geworden. Dit keer zorgt de familie van Piquet er dus voor dat Verstappen en Kelly Piquet zichzelf wederom oom en tante mogen noemen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Kelly Piquet Grand Prix van São Paulo

Net binnen

Fans schrikken van kwalificatie Verstappen: 'Max en Piastri geven de titel aan Norris'
Fans reageren

Fans schrikken van kwalificatie Verstappen: 'Max en Piastri geven de titel aan Norris'

  • 8 minuten geleden
  • 1
 'Red Bull F1 overweegt regels te breken voor Max Verstappen' | GPFans Race Day
GPFans Race Day

'Red Bull F1 overweegt regels te breken voor Max Verstappen' | GPFans Race Day

  • 37 minuten geleden
  • 1
 Russell zet P6 in perspectief: 'Als je naar Verstappen en Hamilton kijkt...'
Russell over zaterdag

Russell zet P6 in perspectief: 'Als je naar Verstappen en Hamilton kijkt...'

  • 58 minuten geleden
  • 2
 Verstappen en Kelly Piquet krijgen mooi nieuws: duo is oom en tante geworden
Verstappen en Kelly Piquet

Verstappen en Kelly Piquet krijgen mooi nieuws: duo is oom en tante geworden

  • 1 uur geleden
  • 1
 'Red Bull grijpt in: Verstappen en Tsunoda starten vanuit pitstraat in São Paulo'
Verstappen in São Paulo

'Red Bull grijpt in: Verstappen en Tsunoda starten vanuit pitstraat in São Paulo'

  • 2 uur geleden
  • 7
 Hoe laat begint de Grand Prix van São Paulo?
GP São Paulo

Hoe laat begint de Grand Prix van São Paulo?

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • Gisteren 11:43

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x