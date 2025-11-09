'Red Bull grijpt in: Verstappen en Tsunoda starten vanuit pitstraat in São Paulo'
Max Verstappen en Red Bull Racing kennen tot nu toe een dramatisch weekend in Brazilië. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag als zestiende voor de F1 Grand Prix van São Paulo, maar Red Bull lijkt op de resetknop gedrukt te hebben en gaat alles veranderen aan de auto.
Voor Red Bull is het tot nu toe een dramatisch weekend gebleken. De vrijdag was al niet best, met Verstappen die op P6 terecht zou komen tijdens de sprintkwalificatie en vervolgens tijdens de start van de sprint op zaterdag nog een plekje kon winnen en door de crash van Oscar Piastri uiteindelijk nog vierde werd en de schade kon beperken. Vervolgens nam Verstappen de setup van Yuki Tsunoda over voor de kwalificatie, die nog slechter bleek te zijn dan de vorige setup. De Nederlander werd zestiende tijdens de kwalificatie en moet zondag beginnen aan een bijzondere inhaalrace. Er lijken voor die race veranderingen aan te komen.
'Verstappen start met Tsunoda vanuit pitstraat'
Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. "Na de dubbele uitschakeling in Q1 zullen beide auto's waarschijnlijk vanuit de pitstraat starten met een aangepaste afstelling. Bovendien maakt Red Bull gebruik van het kwalificatiedebacle om een nieuwe motor in de pool te krijgen zonder negatieve gevolgen."
Motoronderdelen Verstappen in 2025
Verstappen zou, als hij een compleet nieuwe motor neemt, aan zijn vijfde motor zitten van het seizoen en dus over de limiet gaan. Aangezien hij überhaupt onderdelen zou wisselen na parc fermé, moet hij hoe dan ook vanuit de pits beginnen. Dit is wellicht het ideale moment om dit te doen en daarnaast geeft het Red Bull ook de mogelijkheid om aan de auto te werken en de setup nog te veranderen. Tsunoda lijkt dus ook vanuit de pits te gaan beginnen en zou dan zijn zesde motor van het seizoen nemen. Voor hem geldt verder hetzelfde als voor Verstappen.
