Max Verstappen kon McLaren en Mercedes niet bijhouden tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Red Bull Racing dacht iets gevonden te hebben bij diens ploegmaatje Yuki Tsunoda, maar de setupwijzigingen voor de kwalificatie leken averechts te werken. De Japanner legt uit waarom hij en Verstappen al in Q1 strandden in Brazilië.

Tsunoda werd tijdens de Sprint op de zaterdagochtend als proefkonijn gebruikt door Red Bull Racing. Hij reed met een zachtere en hogere afstelling dan Verstappen, aangezien de viervoudig wereldkampioen klaagde dat zijn auto net een "pogostick" was tijdens de sprintkwalificatie. De energiedrankfabrikant dacht bij Tsunoda te zien dat deze nieuwe setup werkte en besloot de auto van Verstappen op dezelfde manier om te gooien. Het resultaat? P16 in de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Nooit eerder werd hij puur op snelheid geëlimineerd in Q1.

Banden niet in het juiste venster

"We hebben een verandering doorgevoerd voor de sprintrace. Dat gaf ons een goed idee dat we de auto beter hadden gemaakt. Althans, dat dachten we", legde Tsunoda uit tegenover de aanwezige media in Brazilië. "[Verstappen] nam de setup over die ik had gebruikt. Nou wil ik niet mijn afstelling de schuld geven, omdat ik de afstelling wel oké vond. Het probleem was dat we de banden niet in het juiste werkvenster konden krijgen."

Nieuw probleem kwam bovendrijven

Verstappen gaf aan dat de wegligging inderdaad beter was geworden van zijn RB21, maar dat hij nog minder grip had dan voorheen. Dat merkte Tsunoda ook, en dat zou dus aan de banden liggen die Red Bull niet in het juiste werkvenster kreeg. "Bij onze kant van de garage hebben we stappen vooruit kunnen zetten met de onderdelen die we vervangen hadden voor de sprintrace. Ik voel me daardoor een stuk beter in de auto. Maar er is dus een nieuw probleem boven komen drijven, een vrij groot probleem. Het is zonde dat we daardoor deze kans niet konden maximaliseren."

