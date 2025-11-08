Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan
Max Verstappen kwam vanmiddag als vierde over de streep tijdens de sprintrace in Brazilië. De Nederlander klaagde achteraf over het gebrek aan tempo, maar uit beelden die later verschenen, blijkt het eigenlijk nog een wonder dat hij überhaupt de finish haalde.
De sprint viel uiteindelijk ten prooi aan Lando Norris, die de wedstrijd ook vanaf pole position begon. Na enkele ronden verloor Oscar Piastri de controle over zijn wagen in de Senna S, waarna ook Franco Colapinto en Nico Hülkenberg van de baan schoten. De Sauber-coureur kon uiteindelijk, met wat schade aan zijn auto, zijn weg vervolgen.
Verstappen ontsnapt
Piastri verklaarde achteraf dat hij met zijn linker voorband op de witte lijn én op de kerbstones terechtkwam. Daardoor brak de achterkant uit en was hij slechts passagier in zijn MCL39. Verstappen blijkt aan een klapper te zijn ontsnapt: uit de onboardbeelden blijkt dat ook hij een momentje had in de Senna S tijdens de sprintrace. Bekijk hier de beelden.
Verstappen ging bijna Piastri achterna de muur in: Nederlander hield RB21 nog net op de baan

- 24 minuten geleden
