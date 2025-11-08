Max Verstappen werd vrijdag zesde tijdens de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië en stelde na afloop dat de auto van Red Bull Racing 'verschrikkelijk' was. Olav Mol denkt echter dat Verstappen en Red Bull achter de schermen met een bewust plan bezig zijn voor de regenachtige en stormachtige zaterdag in de Braziliaanse stad.

Mol stelt op vrijdagavond bij het Race Café van Ziggo Sport dat Verstappen en Red Bull wellicht al ingespeeld hebben op een chaotische zaterdag qua weer en de P6 tijdens de sprintkwalificatie wellicht voor lief nemen. "Ik heb het gevoel dat Max veel meer met het weerbericht bezig is geweest dan wij met zijn allen denken. Laat ik het voorzichtig hopen, want dit zou de enige verklaring kunnen zijn waarom hij op de zesde plek staat. Normaal pakt hij tussen SQ1 en SQ2 en SQ3 steeds drie tienden. Nu was het steeds twee tienden. Dan kom je dus een paar tienden tekort. Dat verloor hij allemaal in één bocht."

Mol over weersvoorspellingen zaterdag in São Paulo

Inmiddels raast er een storm over São Paulo heen die vooral in de nacht en de ochtend het heftigst lijkt te zijn, voor de sprint en de kwalificatie voor de Grand Prix dus. Toch is er voor de hele dag code oranje afgegeven, waardoor het weer de hele dag dus onstuimig zal zijn. Mol denkt dat Red Bull en Verstappen hier rekening mee hebben gehouden en wat kwalificatiesnelheid bewust hebben ingeleverd. "Er schijnt een cycloon aan te komen. Nu weten we wel dat ze in de wereld van de Formule 1 wel eens willen overdrijven, maar er schijnt in São Paulo wel het een en ander te gaan gebeuren. Het is wel de vraag wanneer de regen valt."

Mol hoopt dat Red Bull en Verstappen bewuste keuze maken

Mol denkt dat Verstappen en Red Bull een bewuste keuze hebben gemaakt en ze voor een setup zijn gegaan die vooral in de regen goed gaat zijn. "Ik denk juist niet dat ze zich verrekend hebben. Ik hoop dat ze voor een regenafstelling zijn gegaan. Voor de sprintrace mag je namelijk niks meer aanpassen. Als hij op de regen heeft ingezet, dan is een achterstand van drie tienden niet zo vreemd."

