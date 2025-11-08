Voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië was het al duidelijk dat de regen vooral op zaterdag een grote rol zou gaan spelen. Max Verstappen heeft al bijzondere dingen in de regen laten zien, iets wat zaterdag wellicht ook weer mogelijk gaat zijn. De regen is namelijk inmiddels een flinke storm geworden waar code oranje voor af is gegeven en FIA zelfs regels heeft aangepast.

Voor Verstappen en Red Bull Racing bleek de vrijdag met droog weer geen groot succes te zijn. Nadat het team tijdens de enige vrije training geen kwalificatierun kon doen - terwijl McLaren op P1 en P2 terechtkwam en meteen goed in haar ritme leek te zitten - kwam Yuki Tsunoda tijdens de sprintkwalificatie niet verder dan P18 en Verstappen klagend en al terecht op P6. Kampioenschapsleider Lando Norris pakte pole, concurrent Oscar Piastri werd derde. Werk aan de winkel dus op zaterdag voor Verstappen en Red Bull, waarbij het ook hulp van de weergoden lijkt te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Code oranje op zaterdag in São Paulo

Zoals er op vrijdag al een beetje aan zat te komen, bracht The Civil Defense of São Paulo aan het begin van de nacht en zaterdag een bericht naar buiten richting alle telefoons en toestellen in de buurt van de Braziliaanse stad: “Er wordt regen en harde windstoten verwacht in de komende uren en gedurende de hele zaterdag. Vermijd open gebieden en zoek indien nodig een schuilplaats.” De FIA heeft toegestaan dat de teams hun garage in de paddock dicht mogen doen vanwege de storm, om schade te voorkomen. De verwachting is dat het zwaarste gedeelte van de storm voorbij is als de coureurs aan hun sprint (15:00 uur) en kwalificatie (19:00 uur) gaan beginnen, maar richting de avond wordt er weer regen verwacht.

Local high-resolution models suggest storms will arrive in Sao Paulo in the early hours of Saturday, with gusts reaching 70-90 km/h, which could cause damage. The rain will clear up during the morning, but is expected to return in the afternoon. https://t.co/HgQfQDpdTq pic.twitter.com/T2s44tirv9 — Rodolfo (@Rodolfoar07) November 7, 2025

The Civil Defense of São Paulo has just sent an "severe alert" message to all cell phones in São Paulo (including mine): "Conditions for rain and strong wind gusts in the next hours, and throughout Saturday. Avoid open areas, and seek shelter if necessary." pic.twitter.com/5Y4JoVJknP — Rodolfo (@Rodolfoar07) November 7, 2025

Gerelateerd