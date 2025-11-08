Max Verstappen werd vrijdag tijdens de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië zesde op gepaste achterstand van Lando Norris, die pole position veroverde, en Oscar Piastri (P3). De Nederlander is duidelijk in zijn oordeel, ook als er op zaterdag zoals verwacht veel regen gaat vallen.

Tegenover Formula1.com stelt Verstappen dat er op vrijdag vrij weinig klopte aan de auto van Red Bull Racing. "Er was veel vibratie in de auto, gewoon veel problemen tijdens het rijden. Dus ja, niet wat we willen. Maar goed, naast dat alles hadden we ook gewoon niet de grip. De middelste sector was verschrikkelijk, ik kon de auto gewoon niet insturen en tegelijkertijd kon ik ook niet vertrouwen op de achterkant van de auto. Een erg slechte dag voor ons, zou ik zeggen."

Verstappen over zaterdag in São Paulo

Voor zaterdag is er code oranje afgegeven voor de hele dag, met storm en veel wind en regen op het programma. Op deze zaterdag staat er een sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix op het programma. Denkt Verstappen dat de RB21 in de regen beter gaat zijn? "Ik denk dat het duidelijk is dat we iets missen en ik verwacht niet dat dit ineens gaat veranderen in de regen [op zaterdag]. Maar we gaan het zien."

A frustrating Friday for Max, but you can never rule him out at this track 🇧🇷#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/68MYwjz0sm — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

