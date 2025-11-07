Hamilton reageert op geruchten rondom pensioen en teleurstellende P11: "Ai, ai, ai..."
Lewis Hamilton maakte niet alleen een tegenvallende sprintkwalificatie mee voor de F1 Grand Prix van São Paulo, er zijn ook nog eens geruchten dat hij na 2026 de helm zal ophangen. Ferrari zou Ollie Bearman al op het oog hebben al diens opvolger. Hamilton reageert op het circuit van Interlagos.
Hamilton verliet Mercedes na twaalf succesvolle seizoenen en hoopte bij Ferrari voor een achtste wereldkampioenschap te kunnen vechten. Het was een droom voor hem om zich bij de iconisch Scuderia te mogen aansluiten, maar dit seizoen is uitgelopen op een nachtmerrie. Het enige hoogtepunt was de overwinning in de Sprint in China, maar voor de rest heeft Hamilton geen enkele keer op het podium gestaan. Hij wordt volgend jaar 41 en bereikt een leeftijd waarop het niet gek is als hij met pensioen zou gaan. Geruchten doen de ronde dat Haas-coureur Bearman zijn Ferrari-stoeltje zou overnemen na 2026.
Teleurstelling voor Ferrari, maar Hamilton vertrekt nog niet
Volgens Hamilton kunnen die geruchten de prullenbak in. "Ik heb nog een vrij lang contract. Normaal gesproken als je gesprekken voert over een contract, dan begin je daar mee wanneer dat [laatste] jaar aanbreekt. Maar daar zitten we momenteel nog best ver vanaf", zo bevestigde hij bij de aanwezige media in Brazilië.
Bij Viaplay lag de focus vervolgens op de sprintkwalificatie zelf. Hij strandde in SQ2 op de elfde positie, nadat hij door een spin van teamgenoot Charles Leclerc geen verbetering kon vinden. Over de gele vlaggen zei Hamilton: "Die helpen zeker niet mee... Ai, ai, ai." Na een ongemakkelijke lach over het teleurstellende resultaat, vervolgde de Brit: "Het team dacht dat we veel sneller zouden zijn dan dat we daadwerkelijk zijn. Ik heb alles gegeven en dat is uiteindelijk wat telt. Het is moeilijk te zeggen [dat we vooruitgang boeken], als we er al in SQ2 uitliggen. We werken hard, meer kunnen we niet doen. Het is zoals het is."
