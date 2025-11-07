FIA trekt conclusie na onderzoek gele vlaggen en bevestigt dat Hamilton te hard reed
FIA trekt conclusie na onderzoek gele vlaggen en bevestigt dat Hamilton te hard reed
Na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo werd niemand minder dan Lewis Hamilton naar de stewards gefloten. De FIA onderzocht de Ferrari-coureur vanwege een mogelijke overtreding rondom dubbele gele vlaggen. Er is zojuist een conclusie getrokken.
Ferrari was allesbehalve competitief tijdens de sessie die de startgrid voor de Sprint op Interlagos moest bepalen. Charles Leclerc ging met veel moeite door naar SQ3 en zou daar genoegen nemen met de achtste plaats. Hamilton strandde in SQ2. Hij kon al geen flinke verbetering vinden, maar gele vlaggen zaten hem ook nog eens in de weg. Deze werden veroorzaakt door een spin van diezelfde Leclerc. Dat gebeurde bij het uitkomen van bocht 10, de Bico de Pato.
Overtreding van dubbele gele vlaggen
Hamilton werd na afloop van de sprintkwalificatie onderzocht voor een overtreding van Artikel 2.5.5.b van Bijlage H van de International Sporting Code evenals Artikel 26.1.b van het sportief reglement. Deze regels hebben betrekking op de gele vlaggen. De zevenvoudig wereldkampioen zou te weinig hebben afgeremd voor het dubbelgeel dat in Bico de Pato hing van zijn gespinde teamgenoot.
De stewards hebben laten weten dat Hamilton inderdaad te hard reed onder dubbele gele vlaggen. Uit de telemetrie was af te lezen dat hij niet genoeg snelheid had geminderd. Toch heeft hij geen gridstraf gekregen, maar alleen een reprimande. Het gele licht ging namelijk pas knipperen, toen Hamilton te weinig tijd had om het licht nog te zien. De coureur geeft toe dat hij had kunnen weten dat er geel hing, doordat hij verderop groene vlaggen zag én de gespinde auto van Leclerc.
Omdat de stewards in het verleden in zulke gevallen ook geen gridstraf hebben uitgedeeld, wilden ze consistent blijven en dus is het niets meer dan een reprimande voor Hamilton.
Gerelateerd
Net binnen
Norris pakt pole tijdens sprintkwalificatie, Verstappen laat frustraties de vrije loop | GPFans Recap
- 2 uur geleden
FIA trekt conclusie na onderzoek gele vlaggen en bevestigt dat Hamilton te hard reed
- 2 uur geleden
- 3
Dít is waar Verstappen het verloor in de sprintkwalificatie: vier tienden in sector 2
- 2 uur geleden
Hamilton reageert op geruchten rondom pensioen en teleurstellende P11: "Ai, ai, ai..."
- 3 uur geleden
- 2
Marko maakt zich geen illusies: 'Dit kunnen we niet herstellen voor de sprint'
- 3 uur geleden
Verstappen reageert hoofdschuddend na teleurstellende sprintkwalificatie
- 3 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober