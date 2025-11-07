Na de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo werd niemand minder dan Lewis Hamilton naar de stewards gefloten. De FIA onderzocht de Ferrari-coureur vanwege een mogelijke overtreding rondom dubbele gele vlaggen. Er is zojuist een conclusie getrokken.

Ferrari was allesbehalve competitief tijdens de sessie die de startgrid voor de Sprint op Interlagos moest bepalen. Charles Leclerc ging met veel moeite door naar SQ3 en zou daar genoegen nemen met de achtste plaats. Hamilton strandde in SQ2. Hij kon al geen flinke verbetering vinden, maar gele vlaggen zaten hem ook nog eens in de weg. Deze werden veroorzaakt door een spin van diezelfde Leclerc. Dat gebeurde bij het uitkomen van bocht 10, de Bico de Pato.

Overtreding van dubbele gele vlaggen

Hamilton werd na afloop van de sprintkwalificatie onderzocht voor een overtreding van Artikel 2.5.5.b van Bijlage H van de International Sporting Code evenals Artikel 26.1.b van het sportief reglement. Deze regels hebben betrekking op de gele vlaggen. De zevenvoudig wereldkampioen zou te weinig hebben afgeremd voor het dubbelgeel dat in Bico de Pato hing van zijn gespinde teamgenoot.

De stewards hebben laten weten dat Hamilton inderdaad te hard reed onder dubbele gele vlaggen. Uit de telemetrie was af te lezen dat hij niet genoeg snelheid had geminderd. Toch heeft hij geen gridstraf gekregen, maar alleen een reprimande. Het gele licht ging namelijk pas knipperen, toen Hamilton te weinig tijd had om het licht nog te zien. De coureur geeft toe dat hij had kunnen weten dat er geel hing, doordat hij verderop groene vlaggen zag én de gespinde auto van Leclerc.

Omdat de stewards in het verleden in zulke gevallen ook geen gridstraf hebben uitgedeeld, wilden ze consistent blijven en dus is het niets meer dan een reprimande voor Hamilton.

