Adrian Newey is niet alleen ontwerper bij het Formule 1-team van Aston Martin, maar hij mag er ook belangrijke knopen doorhakken. De afdeling engineering zou een enorme herstructurering ondergaan na een besluit van Newey en een nieuwe technisch directeur om een ontslagronde door te voeren.

Newey is sinds afgelopen maart werkzaam bij Aston Martin na een periode van bijna twee volledige decennia bij Red Bull Racing. Daar was hij als hoofdontwerper medeverantwoordelijk voor de successen van Sebastian Vettel en Max Verstappen, die ieder vier wereldkampioenschappen wisten te behalen. De laatstgenoemde strijdt dit seizoen natuurlijk voor zijn vijfde achtereenvolgende WK-titel. Newey had echter begin 2024 besloten de Oostenrijkse formatie te verlaten. Hij was simpelweg doodop, onder andere omdat hij nooit de tijd kon nemen om bij te komen van het intensieve kampioenschapsgevecht tegen Lewis Hamilton en Mercedes in 2021, maar ook vanwege het gerommel rondom toenmalig teambaas Christian Horner.

Newey en Cardile hakken knopen door bij Aston Martin

Newey zette vorig jaar zijn handtekening bij Aston Martin en sinds afgelopen maart, na het aflopen van zijn zogeheten gardening leave, is hij daar dus niet alleen ontwerper, maar ook uitvoerend technisch partner. Aston Martin heeft ondertussen Enrico Cardile weggekaapt van Ferrari en de Italiaan is de nieuwe Chief Technology Officer geworden.

Newey en Cardile blijken samen grote beslissingen te mogen nemen bij de renstal van Lawrence Stroll. Aston Martin is naar verluidt onderworpen aan een evaluatie door de twee aanwinsten. Verschillende media melden dat Newey en Cardile hebben besloten maar liefst zeven belangrijke figuren uit hun huidige rol te zetten om de afdeling engineering vervolgens te heropbouwen.

Onder andere Eric Blandin en Akio Haga zijn naar verluidt hun baan kwijt. Blandin werkte ooit bij Mercedes en Ferrari, totdat hij drie jaar geleden bij Aston Martin terechtkwam als het hoofd van de afdeling aerodynamica. Haga was het hoofd van de ontwerpafdeling. Naast Blandin en Haga zouden dus nog vijf personeelsleden gedwongen uit hun rol zijn gezet. Het is nog niet bekend of ze alle zeven ontslagen blijven of dat ze straks een andere baan bij Aston Martin krijgen aangeboden.

