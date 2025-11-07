De F1 Grand Prix van São Paolo in Brazilië is een weekend waarin het weer vaak een belangrijke rol speelt, iets wat ook dit weekend lijkt te gaan gebeuren. Alexander Albon, coureur van Williams, heeft alvast naar de onboards van Max Verstappen gekeken.

Verstappen won al in 2019, 2023 en 2024 op Interlagos in F1 en reed hier een paar van zijn meest historische races in F1. Zo won hij vorig jaar vanaf P17 de race en kan iedereen zich ook nog wel de wonderbaarlijke safe van de Nederlander in de regen op Interlagos in 2016 herinneren, ook onderdeel van een fantastische race van de Nederlandse viervoudig wereldkampioen. Albon heeft deze races ook op zijn netvlies staan, zo blijkt.

Albon ziet kansen in São Paolo

Tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië stelt Albon dat op Interlagos, zeker in de regen die is voorspeld, veel mogelijk is en er gekke dingen kunnen gebeuren. Albon kwam, zeker toen hij de beelden van races van Verstappen in de regen zag, tot zijn eigen schrik tot de conclusie dat racen op Interlagos in de regen eigenlijk leuker is dan met droog weer. "Het is een heel interessant circuit, en in de regen vormen zich ook riviertjes, die over het circuit rijden. Het type asfalt is ook vrij apart. Ik vind dit circuit wel leuker in de regen dan in het droge. Je kunt hier in de regen ook een paar andere lijnen gebruiken, dat heeft Max door de jaren heen wel bewezen."

Albon keek naar onboards Verstappen in Brazilië

Albon stelt dat hij hier zich op bijzondere wijze op heeft voorbereid: het bekijken van de onboards van onder meer Verstappen op het circuit in São Paolo. "Je bereidt je hierop voor. Je bekijkt de onboardbeelden en data van de regenraces, en ook van droge races. Iedereen kan ons nog inhalen, dus er is nog veel onvoorspelbaar. Als je [in de regen] op de baan blijft, kun je normaal wel een goed resultaat neerzetten."

