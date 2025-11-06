Max Verstappen legt in Brazilië uit dat hij geen extra druk voelt om het klusje in São Paulo te klaren. De Nederlander is al beretrots dat hij weer enigszins in de titelstrijd zit en deelt de nodige schouderklopjes uit aan Red Bull Racing.

Verstappen kan in São Paulo een stap richting klassementsleider Lando Norris zetten, die in Mexico-Stad wist te domineren. De viervoudig wereldkampioen bezet momenteel nog altijd de derde plek in het kampioenschap, met een achterstand van 36 punten op de Engelsman. Oscar Piastri, die lange tijd bovenaan stond, staat tweede en heeft één punt minder dan zijn teamgenoot.

Verstappen beretrots

Tegenover de aanwezige media in Brazilië benadrukt Verstappen dat hij zichzelf geen extra druk wil opleggen. "Er is geen druk. Zelfs als ik de titel niet win, weet ik dat ik een heel sterk seizoen heb gehad. Ik kan met trots zeggen dat het heel lastig zou zijn voor andere coureurs om het seizoen dat ik heb neergezet te evenaren," legt hij uit. Daarnaast heeft Verstappen diverse keren gemaximaliseerd tegenover een snelle MCL39. "Ik ben ook realistisch over de kansen die we dit seizoen hebben gehad", gaat hij verder.

Dat Verstappen in de titelstrijd zit, is al opmerkelijk

Red Bull heeft, terwijl veel teams al op 2026 gericht zijn, nog een aantal nieuwe updates meegenomen in de afgelopen weekenden. Mede daardoor ligt Verstappen nog altijd in de strijd om het kampioenschap. "Het is op zichzelf al opmerkelijk dat we hier nog steeds praten over het feit dat we voor de wereldtitel strijden. Dat heeft te maken met de comeback van het team. Ze hebben het nooit opgegeven. Dat is de kracht van dit team. Het is heel indrukwekkend dat we eerst meer dan honderd punten achterstand hadden en dat we nu nog altijd praten over de titelstrijd," besluit Verstappen.

