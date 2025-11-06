Bortoleto spreekt over Verstappen: "Ik ben er trots op om zijn vriend te zijn"
Max Verstappen en Gabriel Bortoleto zijn twee goede maatjes, iets dat we de afgelopen maanden al vaker te horen kregen. In zijn thuisland spreekt Bortoleto openlijk over zijn vriendschap met de viervoudig wereldkampioen.
Verstappen en Bortoleto lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Het tweetal rijdt regelmatig online simraces tegen elkaar, iets waar ze het eerder ook al in de media over hadden. "Het ligt eraan. Wanneer we samen rijden, begon ik hem te verslaan. Vervolgens gaat hij de hele set-up veranderen om het lastig te maken. Vervolgens ben ik uren bezig om zijn rondetijd te verbeteren. Vervolgens gaat hij tegen iedereen zeggen dat hij mij verslagen heeft en het twee uur duurde om hem te verslaan", zo grapte Bortoleto ooit. Duidelijk is dat ze wel prima door één deur kunnen.
Mentor en idool
De relatie tussen de twee gaat een stuk verder dan enkel het werk. De Nederlander is voor Bortoleto niet alleen een soort mentor en idool, maar ook gewoon een goede vriend. Dat blijkt onder meer de vele dingen die de twee samen doen, zoals simracen en gamen bij Team Redline. Verstappen heeft bovendien ook al eens kenbaar gemaakt dat hij veel ziet in de Braziliaanse coureur, die dit weekend natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling staat.
Trots op vriendschap
In zijn thuisland spreekt Bortoleto op de persconferentie van donderdag over zijn bewondering voor de viervoudig wereldkampioen. "Hij heeft mij enorm geholpen. We doen een hoop in de simulator en gamen samen veel. Hij is iemand waar ik erg naar opkijk. Hij werkt al met mij samen sinds de Formule 3, heeft mij daar een hoop geholpen en heeft mij geholpen in mijn pad richting de Formule 1", stelt de thuisheld. Hij sluit af met prachtige woorden: "Ik ben er trots op zijn vriend te zijn en ben blij dat hij mij zoveel heeft geholpen."
