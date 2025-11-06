close global

﻿
Ollie Bearman, Kimi Antonelli, Haas, Mercedes, Bahrain, 2025

Bearman over knokpartij met Verstappen in Mexico: 'Hij is dé man'

Bearman over knokpartij met Verstappen in Mexico: 'Hij is dé man'

Remy Ramjiawan
Ollie Bearman, Kimi Antonelli, Haas, Mercedes, Bahrain, 2025

Oliver Bearman blikt op de persconferentie in Brazilië met veel vertrouwen terug op zijn gevecht met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. De jonge Brit stelt dat de Nederlander de maatstaf van de Formule 1 is en hoopt uiteindelijk nog vaker tegen hem te racen. 

Bearman, die uiteindelijk als vierde de vlag zag wapperen in Mexico, was vol lof over zijn gevecht met de Red Bull-coureur. "Dat was heel erg cool. Naar mijn mening is Max de meest getalenteerde coureur," zo vertelde Bearman. Het gevecht ontstond overigens pas, omdat er een incident was tussen Verstappen en Lewis Hamilton, waardoor Bearman, die achterop was gekomen, de kans kreeg om naast Verstappen te rijden.

Verstappen is de maatstaf

De Haas-coureur stelt dan ook dat Verstappen een groot voorbeeld is en neemt de Nederlander als maatstaf voor zijn eigen prestaties. "Wanneer ik in een top auto zit en Max zit in een top auto, dan is hij de man. Hij is de snelste en hij is de beste. Hij is degene waar ik naar kijk en hij is mijn referentie," zo vertelt Bearman. 

Bearman hoopt vaker naast Verstappen te racen

Niet alleen Verstappen is een held voor Bearman, ook Hamilton is dat. "Het was de eerste keer dat ik wiel aan wiel vocht met zulke goede Formule 1-coureurs. Zij zijn degene met successen en met een grote nalatenschap aan de sport. Ik hoop dat ik nog vaak tegen ze mag racen, want het was een heel speciaal gevoel," zo vertelde Bearman. 

