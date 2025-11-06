Jacques Villeneuve is van mening dat we getuige zijn van "de totale ineenstorting" van Oscar Piastri, iets wat veroorzaakt wordt door de steeds hoger oplopende druk die komt kijken bij het gevecht om het wereldkampioenschap.

Oscar Piastri kent een matige tweede seizoenshelft. De Australiër ging geruime tijd aan kop in het wereldkampioenschap, maar heeft de leidende positie na de Grand Prix van Mexico af moeten staan aan teammaat Lando Norris. Alhoewel het onderlinge verschil slechts één punt bedraagt, lijkt het momentum duidelijk bij de Brit te liggen. Piastri stond in Monza voor het laatst op het podium en heeft zijn voorsprong op Max Verstappen sinds het raceweekend in Zandvoort zien slinken van 104 punten naar 35 punten.

Artikel gaat verder onder video

Totale ineenstorting Piastri

"We zien een totale ineenstorting van Oscar Piastri, en dat is bizar", aldus Villeneuve bij PokerStrategy. Het komt door de druk: de mentale impact wanneer je moet presteren op het hoogste niveau. Iedereen reageert daar anders op. Het begon in Bakoe. Je kon het al merken aan zijn rijstijl, nog voordat de incidenten plaatsvonden, zoals die fout op de grid. Dat hele weekend straalde hij uit dat hij er mentaal niet helemaal bij was."

Moeilijk om de prooi te zijn

De voormalig wereldkampioen vervolgt: "Hoe dichter je bij het einde van het kampioenschap komt, hoe groter de druk wordt. En het gaat niet alleen om de hoeveelheid druk, maar om het type druk dat verandert. Opeens kun je iets verliezen wat je dacht al te hebben: de leiding in het kampioenschap. De kansen glippen langzaam uit je handen. Het is altijd moeilijk om de prooi te zijn. Het is als rennen terwijl je achterom kijkt. Dan struikel je en je wordt trager.

Verstappen op stoom niet te stoppen

En dat is precies wat we zien gebeuren, aldus de Canadees: "En tegelijk heeft Red Bull, met Max, een stap vooruitgezet — niet alleen qua punten, maar ook qua snelheid en prestaties. Zowel McLaren als beide coureurs weten dat Max een enorme kracht is. Wanneer hij op stoom komt, is hij niet te stoppen. Dat verhoogt de druk nog meer. Want Norris had ook een slecht weekend in Bakoe. Dat was zijn gouden kans, en die liet hij liggen.”

Gerelateerd