Jos Verstappen spreekt over "een compleet andere sfeer" binnen Red Bull Racing. De vader van Max Verstappen voelt zich rustig, nu hij ziet dat de viervoudig wereldkampioen weer zoveel plezier in zijn werk heeft.

Met nog vier raceweekenden te gaan kijkt Max Verstappen tegen een achterstand van 36 punten aan tegen klassementsleider Lando Norris. De 28-jarige Limburger maakt dus nog kans op het wereldkampioenschap, maar heeft het niet in eigen hand. Alhoewel Verstappen tijdens de raceweekenden altijd - in persoon of telefonisch - in nauw contact staat met vader Jos, zal Verstappen senior niet aanwezig zijn in Qatar of Abu Dhabi. Jos is dan in Kenia om deel te nemen aan de East African Safari Classic Rally.

Verstappen niet aanwezig in Qatar en Abu Dhabi

"Die rally in Afrika ga ik niet afzeggen, mocht Max nog wereldkampioen kunnen worden", vertelt Verstappen senior in gesprek met De Telegraaf. "Maar als we vroeg uitvallen, kan ik altijd nog naar Abu Dhabi vliegen. Dat hij überhaupt nog een kans maakt op de wereldtitel, is al een enorme bonus. Zeker als je het vergelijkt met de situatie rond de zomerstop. De sfeer in het team is compleet anders."

Verbeterde sfeer binnen Red Bull Racing

In de zomermaanden kwam het nieuws naar buiten dat Christian Horner was ontslagen als teambaas. Laurent Mekies kwam over van Racing Bulls en nam het stokje over. Sindsdien is de performance van de RB21 enorm verbeterd. Alhoewel het een niet per se met het ander te maken hoeft te hebben, spreekt Verstappen senior wel van een verbeterde sfeer: "Ik heb goed contact met teambaas Laurent Mekies en het geeft mij veel rust om te zien hoeveel plezier Max weer heeft. Hij is in goede handen."

