Anthony Davidson vermoedt dat coureurs zoals George Russell in de slotfase van het seizoen zullen proberen te profiteren van het feit dat coureurs als Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri, alles te verliezen hebben.

Het Formule 1-seizoen van 2025 kent een bijzonder spannende titelontknoping. Lando Norris gaat sinds het raceweekend in Mexico aan de leiding in het klassement, met slechts één punt voorsprong op teammaat Oscar Piastri. Max Verstappen leek lange tijd afgeschreven te zijn, maar heeft sinds de Grand Prix van Zandvoort zijn achterstand naar de koploper teruggebracht van 104 punten naar 36 punten. Ook de Red Bull Racing-coureur is dus een serieuze deelnemer, wat de druk op de rijders van McLaren extra opvoert. Maar waar het drietal zich dus geen enkel foutje kan veroorloven in de resterende vier raceweekenden, zijn er ook coureurs die juist niets te verliezen hebben.

Niets te verliezen

George Russell, bijvoorbeeld. De Brit staat op de vierde plaats, maar weet regelmatig het gevecht met Verstappen en het McLaren-duo aan te gaan. Zo nam hij in de sprintrace in Austin veel risico door bij Verstappen aan de binnenkant te duiken in een poging de leiding in de race over te nemen: "Je rijdt altijd anders als je vecht voor het kampioenschap", vertelt Anthony Davidson bij Sky Sports. "Je rijdt voorzichtiger en bent constant bezig met wie er achter je rijdt. De jongens die niets te verliezen hebben, kunnen veel agressiever zijn. Je voelt je eigenlijk de prooi."

Verstappen kan zich niets veroorloven

De analist neemt Russell in Austin als voorbeeld: "George wilde een overwinning, meer niet. Maar Max kan zich geen enkel contact veroorloven. Eén foutje of een duw van iemand die niet om de titel vecht, en hij doet niet meer mee. Voor rijders zoals George is het juist leuk om te racen tegen iemand die voorzichtig moet zijn. Je weet dat hij alles te verliezen heeft. Dus als je jouw auto ernaast zet, zal hij ruimte laten. Dat spelletje hoort bij de slotfase van het seizoen."

