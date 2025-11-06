Verstappen gewaarschuwd voor Russell: "Hij heeft niets te verliezen"
Verstappen gewaarschuwd voor Russell: "Hij heeft niets te verliezen"
Anthony Davidson vermoedt dat coureurs zoals George Russell in de slotfase van het seizoen zullen proberen te profiteren van het feit dat coureurs als Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri, alles te verliezen hebben.
Het Formule 1-seizoen van 2025 kent een bijzonder spannende titelontknoping. Lando Norris gaat sinds het raceweekend in Mexico aan de leiding in het klassement, met slechts één punt voorsprong op teammaat Oscar Piastri. Max Verstappen leek lange tijd afgeschreven te zijn, maar heeft sinds de Grand Prix van Zandvoort zijn achterstand naar de koploper teruggebracht van 104 punten naar 36 punten. Ook de Red Bull Racing-coureur is dus een serieuze deelnemer, wat de druk op de rijders van McLaren extra opvoert. Maar waar het drietal zich dus geen enkel foutje kan veroorloven in de resterende vier raceweekenden, zijn er ook coureurs die juist niets te verliezen hebben.
Niets te verliezen
George Russell, bijvoorbeeld. De Brit staat op de vierde plaats, maar weet regelmatig het gevecht met Verstappen en het McLaren-duo aan te gaan. Zo nam hij in de sprintrace in Austin veel risico door bij Verstappen aan de binnenkant te duiken in een poging de leiding in de race over te nemen: "Je rijdt altijd anders als je vecht voor het kampioenschap", vertelt Anthony Davidson bij Sky Sports. "Je rijdt voorzichtiger en bent constant bezig met wie er achter je rijdt. De jongens die niets te verliezen hebben, kunnen veel agressiever zijn. Je voelt je eigenlijk de prooi."
Verstappen kan zich niets veroorloven
De analist neemt Russell in Austin als voorbeeld: "George wilde een overwinning, meer niet. Maar Max kan zich geen enkel contact veroorloven. Eén foutje of een duw van iemand die niet om de titel vecht, en hij doet niet meer mee. Voor rijders zoals George is het juist leuk om te racen tegen iemand die voorzichtig moet zijn. Je weet dat hij alles te verliezen heeft. Dus als je jouw auto ernaast zet, zal hij ruimte laten. Dat spelletje hoort bij de slotfase van het seizoen."
Gerelateerd
Net binnen
Berger: "Als er nog een Verstappen was, zou Max ook druk voelen"
- 11 minuten geleden
McLaren van Piastri onderworpen aan extra FIA-onderzoek na GP Mexico-Stad
- 28 minuten geleden
- 3
Jos Verstappen: "Geeft mij veel rust om te zien hoeveel plezier Max weer heeft"
- 51 minuten geleden
Williams introduceert speciale kleurstelling voor Grand Prix São Paulo
- 1 uur geleden
'Nieuwe wagen Max Verstappen niet in gevaar' | GPFans News
- 1 uur geleden
Hamilton ziet belangrijke schakel bij Ferrari vertrekken
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober