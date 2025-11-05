Lando Norris wist het weekend in Mexico-Stad vrij dominant op zijn naam te zetten. Max Verstappen had in de races ervoor nog indruk gemaakt, maar kwam uiteindelijk toch tekort ten opzichte van de Engelsman. Het Duitse Auto Motor und Sport ging op onderzoek uit en wijst naar de oorzaak van dat verschil.

In Mexico-Stad hadden de teams te maken met het nadeel van de ijle lucht, aangezien het circuit op grote hoogte ligt. Daardoor konden de teams het downforce-niveau van de race in Monaco hanteren, terwijl dat ongeveer hetzelfde effect oplevert als in de race in Monza. Daarnaast was de koeling een aandachtspunt. Met minder zuurstof in de lucht gingen de temperaturen namelijk ook flink omhoog.

Maatregelen om wagen te koelen

Juist in die temperaturen lag volgens het Duitse medium de sleutel voor McLaren. Alle teams moesten de problemen door de hitte voorkomen en hadden daarom maatregelen genomen. Toch was het overduidelijk dat het ene team minder hoefde in te grijpen dan het andere. McLaren was een van die teams die relatief weinig hoefde aan te passen aan de wagen. Er waren slechts vijf kleine gleuven aan weerszijden van de motorkap te zien, die voor de nodige koeling zorgden.

Oscar Piastri wist in Mexico-Stad nog wel diverse coureurs in te halen en kon, ondanks de vuile lucht van zijn voorgangers en zonder angst voor oververhittingsproblemen, zijn collega’s makkelijk volgen. Het probleem voor McLaren was echter de lagere topsnelheid, waardoor inhaalpogingen iets lastiger werden.

Koeling VS neerwaartse druk

Red Bull had juist gekozen om de motorkap te voorzien van flinke gleuven, waarbij op enkele foto’s zelfs de Honda-powerunit door de gaten te zien was. Net als Ferrari moest het Oostenrijkse team veel aerodynamische punten inleveren om de wagen optimaal te kunnen koelen. De sleuven zorgden uiteindelijk voor minder downforce, en AMuS wijdt het verschil tussen de twee teams in Mexico-Stad dan ook aan de maatregelen om oververhitting tegen te gaan.

