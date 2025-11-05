In de zomer van 2023 overleed Dilano van 't Hoff bij een tragisch ongeluk op het Circuit de Spa-Francorchamps. Het gebeurde tijdens een race van de Formule Regional. Dit kampioenschap krijgt volgend jaar een nieuwe auto, maar GPFans heeft een vraagteken gezet bij de veiligheid hiervan, vanwege een opvallende wijziging aan de crashtests. Het laatste wat we natuurlijk willen zien, is een herhaling van het ongeluk van Van 't Hoff.

Van 't Hoff was een kampioen in de Spaanse Formule 4 en bleef bij MP Motorsport, terwijl hij de volgende stap nam richting de Formule Regional. De vierde ronde van het seizoen vond plaats op het beruchte circuit in de Ardennen. De Formule Regional stond in het voorprogramma van de 24 Hours of Spa. Het was prachtig weer tijdens de trainingen, kwalificaties en de eerste race op de donderdag en de vrijdag. Het weer in Oost-België sloeg echter om op de zaterdagochtend, toen de tweede race werd verreden. Het regende, het zicht was slecht, en met nog twee ronden te gaan zat het hele veld dicht bij elkaar voor een herstart na een safety car-periode. Bovenop Raidillon ging het goed fout.

Ongeluk bij Raidillon en Kemmel Straight

Tim Tramnitz zat raceleider Kimi Antonelli op de voet, maar hij spinde op de gladde kerbs bovenop Raidillon. Hij spinde richting de linkerkant van de baan en raakte de muur. In een poging de chaos in de dichte spray te ontwijken, raakten meerdere auto's elkaar op het rechte stuk van Kemmel. Van 't Hoff gleed in het midden van de baan en stond met zijn rechterzijkant loodrecht op de rest van het veld. Adam Fitzgerald kwam er op volle snelheid aan en doorboorde de MP Motorsport-bolide van Van 't Hoff in de zijkant, die hij vanwege de regen te laat of zelfs helemaal niet kon zien.

De Ier liep zelf verschillende gebroken botten op, zoals aan zijn elleboog, evenals een rugblessure en zou de rest van het seizoen niet meer in actie komen. Fitzgerald vervolgde zijn racecarrière in 2024 door deel te nemen aan de USF Pro 2000 (Formule 3-niveau onder de IndyCar). Hij stopte echter halverwege het seizoen om zijn rug verder te laten herstellen, want daar heeft hij nog altijd veel pijn aan. We hebben hem sindsdien ook niet meer in een raceauto gezien.

Geluiden verspreidden zich al snel door de paddock dat het nieuws nog veel slechter was voor Van 't Hoff. Mede-coureurs waren in tranen en een paar uur later werd in het mediacentrum voor de 24 Hours of Spa bevestigd dat waar we zo bang voor waren: Van 't Hoff was overleden. De Dordtenaar was slechts 18 jaar jong. Hij werd op 11 juli, tien dagen na het ongeluk, begraven in Ridderkerk.

© Dutch Photo Agency

Wat is de Formule Regional?

De Formule Regional is een raceklasse die over de hele wereld wordt georganiseerd, verspreid over verschillende kampioenschappen. Van 't Hoff reed in de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), maar er zijn ook Formule Regional-kampioenschappen in Japan, het Midden-Oosten, Nieuw-Zeeland (Oceanië) en Noord-Amerika. Daarnaast is er ook nog de Eurocup-3 van de Spaanse autosportfederatie en de prestigieuze FIA Formula Regional World Cup in Macau.

De meeste Formule Regional-kampioenschappen maken gebruik van de Tatuus F.3 T-318, al heet het in Oceanië de FT-60 vanwege een samenwerking met Toyota en in FRECA de FR-19 vanwege een samenwerking met Alpine en Renault. De Formule Regional zit qua niveau tussen de verscheidene Formule 4-kampioenschappen en de FIA Formule 3 die altijd in het voorprogramma staat van de Formule 1. De chassis van de F.3 T-318 worden al sinds 2019 gebruikt, maar voor 2026 wordt er een nieuwe bolide geïntroduceerd.

© ACI Sport

Gloednieuwe Tatuus T-326

De Tatuus T-326 werd tijdens het afgelopen finaleweekend van de FRECA op het Autodromo Nazionale Monza onthuld. "De T-326 is volledig ontwikkeld volgens de nieuwste FIA-regels en het is een grote stap voorwaarts op het gebied van prestaties, aerodynamica en veiligheid", kondigde de internationale autosportbond trots aan. "De nieuwe auto is ontworpen om lichter en stabieler te zijn en meer luisterend [naar de coureur], met een verbeterde chassisarchitectuur en een herzien ophangingssysteem dat de stuurprecisie en algehele balans in bochten verbetert. De aerodynamische efficiëntie, geïnspireerd op de nieuwste trends uit de koningsklasse van de éénzitters, zorgt voor meer algehele downforce en een verminderde vuile lucht, wat de inhaalmogelijkheden en de racekwaliteit op het circuit verbetert. Vanaf 2026 zal het kampioenschap Pirelli-banden als enige leverancier gebruiken, op nieuwe 15-inch OZ-wielen, wat zorgt voor technische continuïteit en uniforme prestaties op de grid."

De T-326 krijgt ook een gloednieuwe ATM163T-motor van Autotecnica Motori, die is afgeleid van de Toyota G16E. Het gaat om een krachtige driecilinder die samen met Toyota-tuners TOM'S is ontwikkeld. Er zou ook om de veiligheid zijn gedacht. "Het chassis voldoet aan de hoogste FIA-veiligheidsnormen en is voorzien van versterkte structuren en geüpdatete componenten, zoals nieuw ontworpen crashboxen ['bumpers'] aan de voor- en achterkant, panelen om doorboren tegen te gaan en een herzien beveiligingssysteem bij koprollen. De ergonomische configuratie van de cockpit is geoptimaliseerd om een ​​comfortabele rijpositie te garanderen die geschikt is voor een breed scala aan coureurs, wat het zicht, het comfort en de algehele rijervaring verbetert."

© FIA

Verschillende crashtests

Auto's moeten allerlei crashtests doorstaan om aan FIA-kampioenschappen mee te mogen doen. GPFans heeft de voorwaarden en regels rondom de crashtests vergeleken tussen de oude Tatuus F.3 T-318 en de nieuwe Tatuus T-326.

Bij de F.3 T-318 wordt voor een zijwaartse impact, de 'side test', beschreven dat alle onderdelen die de uitkomst van de test op materieel vlak kunnen beïnvloeden, aan de testconstructie moeten worden bevestigd. Deze constructie moet stevig aan de grond zijn gemonteerd en er moet een voorwerp met een massa van 680 kg (of tot 1% zwaarder) en een snelheid van minimaal 10 meter per seconde (36 kilometer per uur) loodrecht tegen aan worden gecrasht.

Naast dat er een bewegend object tegen het chassis wordt gecrasht, zijn er ook statische belastingstesten, waarbij wordt bepaald hoe de auto reageert op langdurige kracht of druk. Dan gaat het om een stilstaand maar erg zwaar gewicht. Er wordt onder andere gekeken of de survival cell of de monocoque, waarin de coureur zit, niet meer dan 15 millimeter doorbuigt en of er geen structureel falen van de binnen- of buitenoppervlakken ontstaat bij een kracht van 30 kilonewton (de 'survival cell side test'). Ook wordt onderzocht of er bij de zijkant van de bolide geen systematische schade optreedt door middel van een stevige, afgeknotte kegel er tegen aan te duwen met een snelheid van 2 millimeter per seconde ('side intrusion test'). Dit moet met een kracht van meer dan 250kN gebeuren en er moet meer dan 6000 joule aan energie worden geabsorbeerd.

Als we kijken naar de T-326, dan zien we bij de 'survival cell side test' dat de maximale doorbuiging 30 in plaats van 15 millimeter mag zijn, maar er wordt dan ook een kracht van 300 in plaats van 30kN toegepast. Bij de 'side intrusion test' moet er een kracht van meer dan 400kN worden toegepast in plaats van 250kN.

De statische belastingstesten voor de zijkant van de bolide zijn dus bij de nieuwe T-326 strikter dan bij de oude F.3 T-318. De 'side test', waarbij het dus gaat om een bewegend voorwerp die een impact zijwaarts tegen de auto creëert, is bij de T-326 echter niet terug te vinden in de documenten van de FIA.

© Dutch Photo Agency

Geen side test voor de nieuwe T-326?

Van 't Hoff is overleden na de zijwaartse impact van Fitzgerald tegen zijn MP Motorsport-bolide, de oude F.3 T-318, waar wel de 'side test' mee werd gedaan tijdens de crashtests. Zoals GPFans het opvat uit de documenten van de FIA, wordt er bij de crashtests van de nieuwe T-326 juist geen 'side test' gedaan met een bewegend voorwerp. Van 't Hoff is de enige coureur die een fataal ongeluk heeft meegemaakt in de Formule Regional en om dan precies de crashtest te schrappen die ermee te maken had, zou natuurlijk bizar zijn.

GPFans heeft de FIA daarom gevraagd om opheldering te geven over de situatie. Zijn de voorwaarden en reglementen rondom de nieuwe T-326 nog niet af en moet dat nog vóór 2026 komen? Wordt de 'side test' misschien op een andere, betere manier gedaan? Zo niet, waarom is het dan geschrapt? En gaat er ooit nog een officieel rapport komen van de FIA met betrekking tot het ongeluk? De FIA heeft nog niet gereageerd op deze vragen van GPFans.

