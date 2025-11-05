Formula 1 en Heineken hebben hun wereldwijde samenwerking verlengd en uitgebreid, zo meldt de officiële website van de koningsklasse. De twee partijen werken al bijna tien jaar samen om fans zowel tijdens als buiten de Grands Prix samen te brengen en gaan nu samen een verlenging aan.

Heineken heeft sinds de start van de samenwerking in 2016 een belangrijke rol gespeeld in het vieren en versterken van de Formule 1-ervaring. Het merk heeft niet alleen op het circuit met opvallende activiteiten, maar ook daarbuiten met evenementen zoals pop-up bars en luxe gastvrijheid in de paddock, de fanbeleving verbeterd. Een van de nieuwe initiatieven is de F1 Fan Zone, vanaf nu gepresenteerd door Heineken 0.0, die tijdens elk raceweekend nieuwe fysieke installaties en opvallende branding bevat. Daarnaast krijgt de brouwerij de naamrechten van drie Grands Prix per seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Seizoenskaart?

Een bijzonder kenmerk van de vernieuwde samenwerking is de introductie van het allereerste F1-seizoenskaart, een prijs die één gelukkige fan kan gaan winnen. Dit biedt één gelukkige fan en een gast de kans om elke Grand Prix op de kalender bij te wonen, inclusief reis en accommodatie: een droom die uitkomt. De eerste houder, Brandon Burgess, trok aandacht met zijn ambitieuze poging om elke race in 2025 bij te wonen met een beperkt budget. Volgend jaar biedt Heineken een andere fan de kans om deze felbegeerde seizoenskaart te bemachtigen.

Verantwoord alcoholgebruik

Naast het verbeteren van de fanervaring, blijft Heineken ook het platform van de Formule 1 gebruiken om verantwoord alcoholgebruik te promoten. Het merk zal branding langs het circuit blijven verzorgen. Stefano Domenicali, President en CEO van Formula 1, verklaart: "Heineken staat al bijna tien jaar naast de Formule 1 met een gedeelde passie voor het creëren van een ongeëvenaarde ervaring en spektakel voor onze fans. Ik wil de familie Heineken, Dolf en zijn team bedanken voor hun voortdurende steun en ik ben verheugd dat onze samenwerking de komende jaren nog meer enthousiasme zal brengen bij toeschouwers, zowel op als naast de baan. Innovatie zit in onze genen in de autosport, dus ik ben er trots op dat Heineken de grenzen blijft verleggen om fans te boeien en hen nog dichter bij de actie te brengen."