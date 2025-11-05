Het komende weekend staat de Grand Prix van São Paulo op het programma, waarin mogelijk de grote sleutel in deze titelstrijd zal gaan liggen. In GPFans Raceteam blikken presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Brian van Hinthum vooruit op het aankomende raceweekend.

Over enkele dagen staat in São Paulo één van de meest iconische en vermakelijke races van het jaar op het programma, wanneer het gehele Formule 1-circus neerstrijkt in Brazilië voor de race op het circuit van Interlagos. De strijd in het wereldkampioenschap wordt met de race spannender. Lange tijd ging Oscar Piastri fier aan kop, maar in Mexico zag hij de leiding in de titelrace uit zijn handen glippen, waardoor teammaat Lando Norris als kampioenschapsleider het volgende weekend zal aanvangen. "We gaan naar Interlagos, in Brazilië. 9 november staat hij op de kalender. Goede herinneringen voor Verstappen, natuurlijk pakte hij daar vorig jaar in feite de titel. Wat verwacht jij van die race? Ook kijkend naar Red Bull, zo vraagt Quarles van Ufford zich af.

Genoeg te beleven

Van Hinthum antwoordt: "Interlagos... Het is denk ik mijn favoriete Grand Prix op de kalender wel. Het kan daar spoken, het kan daar regenen. Het is écht nooit saai. We hebben ook een sprintweekend, natuurlijk. Genoeg om te beleven. Het wordt mooi om te zien weer hoe het daar gaat gebeuren. We weten dat Verstappen daar wat extra's kan. Ik denk dat Red Bull daar wel een stuk beter gaat dan in Mexico, maar McLaren zou er ook wel goed moeten zijn met veel medium-bochten." Vervolgens komt de presentator met de onvermijdelijke vraag: "Wat moet Verstappen voor jou doen om het kampioenschap in leven te houden?" Van Hinthum antwoordt met een lach: "Ja, winnen!"

Taak voor Verstappen

Op dat laatste wil de presentator toch nog even op serieuze noot verder: "Moet hij a la Austin de sprint pakken, winst pakken en hopen dat de andere jongens elkaar raken? Hoeveel moet hij inlopen om dit in leven te houden?" Van Hinthum denkt dat winst in de sprint én de race wel echt noodzakelijk zijn: "Mocht hij de sprint winnen én de race, met de McLarens op twee en drie, is dat voor nu even genoeg. Dan loop je er acht in op de één en twaalf op de ander. Dan loopt het gat al binnen één DNFje en kan er nog van alles gebeuren. In principe hoeft er dus niet al iets geks in Brazilië te gebeuren. Maar van alle plekken waar er iets geks kan gebeuren, heeft Brazilië natuurlijk wel de grootste kans. Stel het gaat regenen, dan staat Max vooraan om daar iets moois van te maken. Stel Piastri kwalificeert weer achtste en er gaat iemand bowlen in bocht één, weet je nooit hoe het afloopt. Winnen [voor Verstappen], dan is alles nog in leven. Het kan niet zo zijn dat Norris wint en Verstappen weer derde of vierde wordt. Dan wordt het wel echt een heel lastig verhaal, maar dat weet hij zelf ook wel."

