Vettel verschijnt tijdens Braziliaanse Grand Prix in paddock
Sebastian Vettel doet alweer enige jaren niet meer mee in de Formule 1, maar de viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim blijft een onverminderd populaire persoon in de koningsklasse. We zien hem echter zelden meer verschijnen in de paddock, al komt daar komend weekend verandering in.
Voor de aankomende Braziliaanse Grand Prix in São Paulo gonst het van de opwinding. Fans staan te trappelen om het evenement bij te wonen en hun held live te zien. Op sociale media werd door de Braziliaanse organisatie bevestigd dat Vettel aanwezig zal zijn op Interlagos én een bezoek gaat brengen aan de fanzone. De Brazilianen zullen ongetwijfeld de nodige opwinding kennen om éen van de grote helden te begroeten.
Nieuwe rol?
Naast de race draait het evenement ook om de interactie tussen Vettel en zijn fans, die op zoek zijn naar inspiratie en onvergetelijke ervaringen. Vettel sloot zijn periode in de Formule 1 af met vier wereldkampioenschappen op rij bij het team van Red Bull Racing, waarna hij na twee seizoenen bij Aston Martin de helm aan de wilgen hing. Vaak werd er gespeculeerd over een terugkeer op de baan, maar dat lijkt inmiddels uitgesloten. Desalniettemin wordt Vettel vaak in verband gebracht met eventuele andere functies, naast de baan. Zo wordt hij regelmatig genoemd als potentiële opvolger voor Helmut Marko.
