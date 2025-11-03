Johnny Herbert voorspelt dat er in de laatste races van het Formule 1-seizoen 2025 nóg meer 'spelletjes' gespeeld gaan worden tussen Red Bull en McLaren. De voormalig F1-coureur en steward deed zijn voorspellingen in de Stay on Track-podcast naar aanleiding van de recente 'tapegate'-affaire die de gemoederen tussen de twee teams behoorlijk deed oplopen.

De aanleiding voor de woorden van Herbert is het voorval tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar Red Bull een boete van €50.000 kreeg na een procedurele overtreding. Het incident vond plaats nadat de formatieronde al gestart was op het Circuit of the Americas en had te maken met een tape die McLaren achtergelaten had op de pitmuur als visuele markering voor Lando Norris. Een Red Bull-medeweker probeerde het hulpmiddel te verwijderen, wat voor ontzetting bij McLaren zorgde. Hoewel de tape-kwestie niet tegen de regels was, zorgde het wel voor de nodige wrijving tussen de teams.

Artikel gaat verder onder video

Herbert verwacht meer incidenten

Herbert denkt dat er soortgelijke dingen gaan gebeuren in de laatste vier races van het seizoen. "Kijk naar Austin en dat kleine akkefietje met de Red Bull-monteur of wie hij ook was die terug de baan op ging", zei hij. De woorden van de voormalig FIA-steward wijzen op een intensere rivaliteit tussen de teams nu de titelstrijd tussen McLaren en Red Bull echt aan het heet worden is. "Toen werd er gesproken over de tape die Lando op de muur had geplakt en dat hij daarheen zou gaan om die eraf te trekken. Er zullen nog wedstrijden zoals deze komen [tussen nu en het einde van het seizoen]. Red Bull staat er enorm bekend om zulke spelletjes te spelen."

Norris geamuseerd door boete Red Bull

Norris, die met één punt voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri de Grand Prix van Brazilië ingaat, reageerde eerder al geamuseerd op de zware boete van Red Bull. Hij onthulde dat de tape voor hem helemaal niet nodig was in Austin en vond het bovendien extra grappig dat het team probeerde om de tape te verwijderen. "Ik zal het blijven gebruiken. Soms gebruik ik het helemaal niet omdat het bijna te ver weg is. Soms doe ik dat wel. Maar 95 procent van de races gebruik ik nu de lijn op de grid, dus ik denk dat dat is waarom het nog beter was", zo vertelde de Brit destijds.