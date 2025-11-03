Herbert waarschuwt voor meer 'spelletjes' tussen Red Bull en McLaren in 2025'
Herbert waarschuwt voor meer 'spelletjes' tussen Red Bull en McLaren in 2025'
Johnny Herbert voorspelt dat er in de laatste races van het Formule 1-seizoen 2025 nóg meer 'spelletjes' gespeeld gaan worden tussen Red Bull en McLaren. De voormalig F1-coureur en steward deed zijn voorspellingen in de Stay on Track-podcast naar aanleiding van de recente 'tapegate'-affaire die de gemoederen tussen de twee teams behoorlijk deed oplopen.
De aanleiding voor de woorden van Herbert is het voorval tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar Red Bull een boete van €50.000 kreeg na een procedurele overtreding. Het incident vond plaats nadat de formatieronde al gestart was op het Circuit of the Americas en had te maken met een tape die McLaren achtergelaten had op de pitmuur als visuele markering voor Lando Norris. Een Red Bull-medeweker probeerde het hulpmiddel te verwijderen, wat voor ontzetting bij McLaren zorgde. Hoewel de tape-kwestie niet tegen de regels was, zorgde het wel voor de nodige wrijving tussen de teams.
Herbert verwacht meer incidenten
Herbert denkt dat er soortgelijke dingen gaan gebeuren in de laatste vier races van het seizoen. "Kijk naar Austin en dat kleine akkefietje met de Red Bull-monteur of wie hij ook was die terug de baan op ging", zei hij. De woorden van de voormalig FIA-steward wijzen op een intensere rivaliteit tussen de teams nu de titelstrijd tussen McLaren en Red Bull echt aan het heet worden is. "Toen werd er gesproken over de tape die Lando op de muur had geplakt en dat hij daarheen zou gaan om die eraf te trekken. Er zullen nog wedstrijden zoals deze komen [tussen nu en het einde van het seizoen]. Red Bull staat er enorm bekend om zulke spelletjes te spelen."
Norris geamuseerd door boete Red Bull
Norris, die met één punt voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri de Grand Prix van Brazilië ingaat, reageerde eerder al geamuseerd op de zware boete van Red Bull. Hij onthulde dat de tape voor hem helemaal niet nodig was in Austin en vond het bovendien extra grappig dat het team probeerde om de tape te verwijderen. "Ik zal het blijven gebruiken. Soms gebruik ik het helemaal niet omdat het bijna te ver weg is. Soms doe ik dat wel. Maar 95 procent van de races gebruik ik nu de lijn op de grid, dus ik denk dat dat is waarom het nog beter was", zo vertelde de Brit destijds.
Net binnen
Verstappen kan niet wachten op race in Brazilië: "Voor mij een bijzondere plek"
- 27 minuten geleden
Russell bleef kalm tijdens onzekerheid: "Dikke huid hebben"
- 1 uur geleden
Vier jaar na dato: Hamilton's meest imposante comeback uit zijn loopbaan
- 1 uur geleden
- 2
Herbert waarschuwt voor meer 'spelletjes' tussen Red Bull en McLaren in 2025'
- 2 uur geleden
- 1
Rechtszaak Felipe Massa tegen FIA en Ecclestone loopt vertraging op
- 3 uur geleden
VIDEO: McLaren F1 onthult oorzaak achter ontwikkelingsstop | GPFans News
- Vandaag 16:31
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Column: McLaren poogde titelstrijd voor de fans te verzieken en betaalt nu de prijs
- 1 november