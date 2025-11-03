Stella verklaart stopzetten ontwikkeling MCL39
Stella verklaart stopzetten ontwikkeling MCL39
McLaren-teambaas Andrea Stella onthult dat de MCL39 simpelweg tegen het plafond zit van wat de wagen kan. De Italiaan legt uit dat dit de reden is dat de ontwikkeling van de auto is stopgezet en dat alle ballen op 2026 zijn gericht.
Waar McLaren is gestopt met de ontwikkeling van de wagen, heeft Red Bull juist nog een boost gegeven aan de slotfase van het seizoen 2025. Het Oostenrijkse team wijst daarbij op de middelen die op deze manier goed getest kunnen worden voor volgend jaar. Daarnaast geeft het team Max Verstappen zo nog een kans op zijn vijfde titel.
MCL39 heeft plafond bereikt
Over de beslissing om geen upgrades meer te brengen, legt Stella na de race in Mexico uit: “Je werkt op een zeer efficiënte manier binnen een Formule 1-team, en je combineert eigenlijk je mankracht met methodes zoals CFD en de windtunnel, zodat geen van die factoren op zichzelf een beperkende factor wordt. Je verweeft je werkmethodes zodat ze samen één enkele beperking vormen, en dat was precies het geval bij ons. Het is niet zo dat als ik drie weken langer besteed aan de auto van 2025, ik er een tiende per ronde mee ga winnen. We zaten simpelweg op ons plafond,” verklaart de teambaas.
Red Bull kan makkelijker rondetijd vinden
Toch kijkt Stella ook naar de ontwikkelingen van de concurrenten, en dan met name Red Bull. “We hebben gezien hoeveel teams hebben geprobeerd verder te ontwikkelen en soms juist de verkeerde kant op gingen. Dit komt door de zeer geavanceerde aerodynamica. Ik denk dat het veel makkelijker is om te ontwikkelen wanneer je specifieke problemen hebt. Red Bull heeft bijvoorbeeld soms gesproken over balansproblemen met de voorvleugel wanneer ze grote achtervleugels gebruikten. Dan is het makkelijker om rondetijd te vinden, omdat je in feite iets oplost in plaats van probeert iets te verbeteren dat al goed werkt,” aldus Stella.
