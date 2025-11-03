Verstappen 'klungelt' met kofferbak in Brazilië
Verstappen 'klungelt' met kofferbak in Brazilië
Aankomend weekend krijgt het Formule 1-spektakel vervolg in São Paulo, met de Grand Prix op Interlagos. Max Verstappen is al een paar dagen aanwezig in Brazilië en is ook op pad geweest met zijn schoonvader Nelson Piquet. Toch zijn er nog wat technische kwaaltjes: zo krijgt de viervoudig kampioen zijn bagage niet uit de wagen, omdat de kofferbak namelijk blijft hangen.
Met nog vier raceweekenden te gaan wordt de strijd om de titel per weekend spannender. Na de race in Mexico-Stad staat Lando Norris bovenaan in het klassement, maar ziet teamgenoot Oscar Piastri op slechts één punt achter hem loeren. De Australiër heeft het de laatste paar raceweekenden afgelegd tegen zijn teamgenoot, maar maakt nog altijd kans op het kampioenschap. Verstappen was na het weekend in Mexico duidelijk: Red Bull moet vanaf nu alleen nog maar perfecte weekenden afleveren om zicht te houden op de titel.
Geklungel met kofferbak
Nog voordat het raceweekend van start gaat, zijn er al ‘technische problemen’ te bespeuren bij Verstappen. De achterklep van de pick-uptruck wil namelijk niet openen. Schoonvader Piquet is er ook bij om te helpen. Als sarcastische ondertoon staat bij het filmpje dat de twee samen goed zijn voor zeven wereldtitels in de Formule 1: Verstappen heeft er inmiddels vier achter zijn naam, terwijl Piquet goed is voor drie kampioenschappen.
