Dr. Helmut Marko onthult in een gesprek met Formule1.nl dat Max Verstappen zich tegenwoordig een stuk meer laat gelden in de technische discussies binnen Red Bull Racing. Mede daardoor is de RB21 opnieuw een wagen waarmee gewonnen kan worden en heeft Verstappen weer zicht op een mogelijke vijfde wereldtitel in 2025.

Waar vorig jaar de RB20 van een winnende wagen terugviel naar een auto waarin de balans ver te zoeken was, is het dit jaar met de RB21 precies het tegenovergestelde. Red Bull kwam de winterstop uit met een aantal vraagtekens en kende een wisselvallige seizoensstart, hoewel Verstappen nog wel enkele zeges wist te pakken. Na het raceweekend in Silverstone werd er afscheid genomen van voormalig teambaas Christian Horner, en al snel werd duidelijk dat de eerdere adviezen van Verstappen niet altijd werden opgevolgd. Marko onthult dat daar vooral aan is gewerkt en dat de ommezwaai van de afgelopen maanden vooral daaraan te danken is. Niet alleen de technische feedback was van doorslaggevend belang: Red Bull is namelijk ook blijven doorontwikkelen en met nieuwe onderdelen gekomen, terwijl de inmiddels gekroonde wereldkampioen van 2025, McLaren, alle aandacht al op 2026 heeft gericht.

Artikel gaat verder onder video

Engineers luisteren veel meer naar Verstappen

In gesprek met het medium legt Marko uit hoe de nauwere samenwerking met Verstappen zich heeft ontwikkeld: "Dat is de reden dat de auto nu competitiever is. Max heeft met zijn ervaring een belangrijke stem in de technische discussies." Dat was volgens Marko cruciaal. "Weet je, hiervoor ging het meer over cijfertjes op de simulator of CFD (computational fluid dynamics, red.). Max zei tegen de engineers wat hij nodig had, kreeg zo meer vertrouwen in de auto en die werd makkelijker om te rijden. Het window waarin de auto werkt is groter geworden," aldus Marko.

Gerelateerd