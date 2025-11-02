Nicholas foetert over 'bloedig' materiaal tijdens F1-wintertests
Nicholas foetert over 'bloedig' materiaal tijdens F1-wintertests
Calum Nicholas, voormalig monteur van Red Bull, heeft onthuld dat hij "littekens" heeft overgehouden aan het werken met de beruchte 'aero rakes' tijdens F1-tests. Nicholas, die van 2015 tot 2025 tien jaar bij Red Bull Racing werkte als senior motortechnicus, heeft inmiddels een nieuwe rol als ambassadeur voor het team aangenomen.
Aero rakes zijn essentiële hulpmiddelen tijdens de tests, omdat ze teams helpen de luchtdruk over de auto te meten. Ze geven de teams real-time data terwijl de auto op het circuit rijdt. Nicholas onthult op sociale media dat deze apparaten tijdens zijn tijd in de garage voor veel verwondingen zorgden. Hij schrijft: "Ik kan je niet vertellen hoeveel littekens ik heb van het werken rond deze dingen tijdens de pre-season tests. En zelfs als je bloedde, was je nog steeds meer bezorgd of je het kapot had gemaakt of niet."
Hoofdpijndossier
De voormalig monteur beschreef de aero rakes als "doornige huidmagneten" en onthulde dat hij er in de loop der jaren door werd geraakt in zijn vinger, elleboog en nek. Een fan vraagt hem naar het reparatieproces na het breken van een aero rake: "Het proces voor mij? Verontschuldig je aan de elektricien en loop dan weg voordat ik het erger maak." Hij voegt eraan toe: "Gelukkig zijn ze meestal alleen aan voor de eerste paar runs van de dag. Maar ja, pain in the ass!"
