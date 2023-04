Jeen Grievink

Zondag 30 april 2023 15:44 - Laatste update: 15:45

Esteban Ocon moet doodsangsten hebben uitgestaan toen hij op de hoge snelheid bij de ingang van de pitstraat kwam aanrijden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Fransman moest in de allerlaatste ronde nog een pitstop maken, maar zag dat verschillende fotografen en journalisten zich al op het asfalt hadden verzameld. Het liep allemaal net goed af.

Ocon en zijn team stelden hun pitstop tot het allerlaatste moment uit, omdat ze hoopten op een late safety car of een rode vlag. Zo zouden ze minder tijd verliezen met een bandenwissel. Deze neutralisatie kwam er echter niet en daarom moest Ocon in de allerlaatste ronde alsnog naar binnen om aan het reglement te voldoen. Toen hij op hoge snelheid bij de ingang van de pitstraat arriveerde, schrok hij zich een hoedje. Er hadden zich in de pitlane al meerdere journalisten en fotografen verzameld, die midden op het asfalt stonden. Zij konden net op tijd opzij springen om niet geraakt te worden door de Alpine.

FIA gaat zelf ook niet vrijuit bij bijna-incident met Ocon

Op de beelden die online zijn verschenen is te zien dat de FIA zelf ook de fout inging bij het bijna-incident met Ocon en het journaille. Enkele medewerkers van de autosportbond waren namelijk al een hek aan het neerzetten, wat er op duidt dat zij niet hadden verwacht dat er nog iemand de pitstraat in zou komen rijden. Het lijkt er dus op dat niet alleen de journalisten en fotografen, maar ook de FIA zelf de fout in ging. Een pitstop-drama bleef gelukkig uit, maar de stewards hebben al laten weten dit incident uiterst serieus te nemen. Ocon kwam uiteindelijk met de schrik vrij, maar het had heel anders af kunnen lopen.