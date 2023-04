Remy Ramjiawan

Zondag 30 april 2023 15:38 - Laatste update: 15:39

Voor Max Verstappen zat er in Azerbeidzjan niets anders op dan genoegen te nemen met de tweede plek. De Nederlander had wat pech met de timing van de safety car, maar geeft toe dat de balans in zijn RB19 ook niet optimaal was. Uiteindelijk blijft Verstappen nuchter en erkent hij dat het niet elke dag perfect kan gaan.

De tweevoudig kampioen vertrok zondagmiddag vanaf plek twee en had leider Charles Leclerc binnen enkele ronden ingehaald. Door de schuiver van Nyck de Vries kwam de safety car de baan op en Red Bull had Verstappen naar de pitbox gestuurd. Achteraf bleek het niet de gelukkigste keuze, want op plek drie kwam Verstappen weer de baan op. Leclerc werd nog gepakt en na een strijd om de snelste raceronde met zijn teamgenoot, moet Verstappen genoegen nemen met de tweede plek.

'Had gewoon niet de juiste balans'

"Natuurlijk ben ik niet helemaal tevreden met de tweede plek. Wel hebben we veel geleerd gedurende de wedstrijd. Natuurlijk kwam die safety car niet goed uit voor mij", zo vertelt Verstappen bij Viaplay. Uiteindelijk wilde Verstappen de jacht op Pérez inzetten, maar dat lukte niet: "Daarna probeer je wel aan te zetten en binnen de DRS te komen, maar dan verbruik je iets te veel van de banden door dat te proberen", zo legt hij de moeilijkheidsgraad uit. Het lag volgens Verstappen dan ook aan de balans. "Ik had gewoon nooit echt de juiste balans bij het ingaan en het midden van de bocht en daar moet je juist heel veel vertrouwen hebben op dit circuit. Het is allemaal remmen en ingaan en dan kun je de banden netjes behandelen en ervoor zorgen dat je niet slibt. Maar het duurde gewoon lang om het goede gevoel te krijgen."

'Soms gaat het perfect en soms iets minder'

Verstappen was veelvuldig met Gianpiero Lambiase aan het overleggen over de oplossing. "We hebben daarna veel dingen aangepast op het stuur, qua rembalans en differentieel. Op een gegeven moment kwam ik wel op een goede mix, maar op dat moment had ik al te veel van mijn banden gevraagd en dan is het gewoon lastig", zo legt hij eerlijk uit. Tijdens de race lag Verstappen zo'n drie seconden achter teamgenoot Pérez, maar ineens kwam daar een seconde bij: "Ik maakte een foutje in bocht één. Ik was allerlei dingen aan het aanpassen en toen kwam ik op de kerb in bocht één en toen ging ik een beetje wijdt." Verstappen trekt zijn conclusies na de vierde Grand Prix van het jaar: "Het was gewoon niet goed qua balans en dan kan je natuurlijk niet aanvallen. Als je tweede wordt en je hebt geen idee waarom, dan maak je je pas zorgen. Gedurende de wedstrijd hebben we veel geprobeerd en veel geleerd en daar draait het om. Soms heb je dagen dat het helemaal perfect loopt en soms gaat het iets minder."