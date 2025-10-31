Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen

Max Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste namen ooit uit de geschiedenis van de Formule 1. Naast enorme bekendheid en een gigantische achterban aan fans over de hele wereld, heeft het de Nederlander ook een bijzonder goed gevulde bankrekening opgeleverd. We werpen een blik op een aantal van de duurste items die de viervoudig wereldkampioen in zijn bezit heeft.

Max Verstappen is momenteel de best betaalde coureur op de Formule 1-grid. Naar verluidt krijgt de 28-jarige Limburger een basissalaris van 56,2 miljoen euro per jaar vanuit Red Bull Racing overgemaakt. Dat is exclusief bonussen en prijzengeld. Zo ging in 2023 het gerucht dat Verstappen voor iedere overwinning een bonus van één miljoen euro van Red Bull kreeg. Mocht dat bedrag kloppen, zullen de grote bazen van de energiedrankgigant zich wellicht even achter de oren hebben gekrabd. Verstappen won dat jaar negentien van de in totaal 22 verreden races... Daarnaast heeft de Red Bull Racing-coureur meerdere lucratieve samenwerkingen én investeert hij in vastgoed. Zijn totale vermogen wordt in 2025 op ruim 180 miljoen euro geschat. Maar wat heeft Verstappen allemaal op zijn naam staan? We werpen een blik op een aantal van zijn duurste bezittingen.

Artikel gaat verder onder video

Penthouse Monaco Max Verstappen

Te beginnen met het penthouse van Verstappen in Monaco. Net als veel andere coureurs staat de Nederlander ingeschreven in de dwergstaat, vanwege de grote belastingvoordelen ten opzichte van Nederland. Goedkoop is het leven in Monaco echter niet. Verstappen heeft een penthouse gekocht waarvan de waarde op bijna veertien miljoen euro wordt geschat. De woning staat vol met peperdure aankopen, waaronder zijn inrichting, speciaal gemaakte racesimulator (geschat op 30.000 euro) en de twee Bengaalse kittens van de familie Verstappen: goed voor ruim 2500 euro per kitten. Onder de fans van Verstappen wordt vaak gegrapt dat deze huisgenoten Lewis en Toto heten.

Horloges Max Verstappen

Welke peperdure horloges Verstappen allemaal precies in zijn bezit heeft, is niet met zekerheid te zeggen. De Red Bull Racing-coureur heeft een samenwerking met TAG Heuer en draagt tijdens officiële optredens daarom altijd een exclusief exemplaar van zijn sponsor. Zo is de vierkante Tag Heuer Monaco regelmatig op zijn pols te zien. Met een prijskaartje van tussen de 3000 en 7000 euro, is dit exemplaar echter een stuk beter te betalen dan bijvoorbeeld de horloges van Richard Mille waar we de rijders van Ferrari en McLaren vaak mee zien rondlopen.

Related image

In het dagelijks leven is Verstappen meer dan eens gespot met de TAG Heurer Carrera: een 18k geelgoud exemplaar. Op vakantiekiekjes is de Nederlander wel eens te zien met zijn Rolex Daytona of zijn Rolex Platina Daytona. En dan hebben we het toch wel over de wat duurder klokjes. De Platina Daytona heeft een catalogusprijs van bijna tachtigduizend euro.

Wagenpark Max Verstappen

Dan hebben we de woning en sieraadcollectie van Verstappen gehad. Tijd voor het echte werk: zijn wagenpark. Verstappen is een groot liefhebber van alles wat motorisch aangedreven wordt. De coureur heeft dan ook een privécollectie aan auto's op zijn naam staan, waar menigeen stikjaloers van wordt. Zo is Verstappen onder andere in het bezit van een Renault R.S 01 met een nieuwwaarde van 346 duizend euro en een gele Renault Clio: een cadeautje van zijn ouders. Na het winnen van zijn eerste Formule 1-race in 2016 kocht Verstappen een Porsche 911 GT3 RS van 346 duizend euro. Deze is eerder dit jaar echter onder de hamer gegaan. Daarnaast staat er een Mercedes-Benz C63 AMG van ruim 67 duizend euro op zijn naam.

Credit: Patrick Ernzen/ RM Sotheby's

Maar dan er nog lang niet. Verstappen is ook de trotse eigenaar van een DB11: een versie van de auto van James Bond in de film Spectre, maar dan goedgekeurd voor de straat. De geschatte waarde is 173 duizend euro. Daarnaast heeft hij een 2018 Vantage (130 duizend euro) en een DBS Superleggera (311 duizend euro). Was het dat? Nee. Verstappen heeft ook een Ferrari 488 Pista (286 duizend euro) en een Ferrari Monza SP2 (1,5 miljoen euro). Tot slot bezit Verstappen vier Aston Martins, waaronder zijn kroonjuweel: de Valkyrie Hypercar: het product van een samenwerking tussen Red Bull en Aston Martin met een prijskaartje van 2,3 miljoen euro. Het totale wagenpark van de Nederlander wordt geschat op ruim 5,5 miljoen euro.

Credit: Aston Martin

Privéjet Max Verstappen

Maar Verstappen verplaatst zich niet alleen ter land. Hij is ook de eigenaar van een eigen privéjet. In 2020 kocht Verstappen zijn eerste exemplaar: een Falcon 900EX. Inmiddels heeft hij deze ingeruild voor een groter exemplaar. Verstappen vliegt tegenwoordig van race naar race in de Falcon 8X. Het toestel kostte naar verluidt tussen de 50 en 55 miljoen euro en kan bijna twaalfduizend kilometer vliegen op één tank. Dat is ruim drieduizend kilometer meer dan zijn vorige jet.

Superjacht Max Verstappen

En tot slot, zijn laatste aanwinst: een superjacht. Verstappen kocht eerder dit jaar een eigen superjacht van 33 meter lang met de naam: Unleash the Lion. Een verwijzing naar het 'motto' van de Nederlander. Het gaat om een Mangusta Gransport 33 van Mangusta Yachts, dat valt onder de Overmarine Group. Zouden de terugkerende nummers 33 toeval zijn, of een verwijzing naar zijn startnummer? Hoe dan ook, alhoewel de exacte aankoopprijs nergens wordt bevestigd, wordt de waarde van het exemplaar geschat op 12,6 miljoen dollar.

Gerelateerd