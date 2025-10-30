VIDEO | 'Verstappen moet in Brazilië winnen om wereldkampioen te worden' | GPFans Raceteam
VIDEO | 'Verstappen moet in Brazilië winnen om wereldkampioen te worden' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Brian van Hinthum. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van de Mexico-Stad én de nasleep van die race.
Luister hier de volledige podcast.
