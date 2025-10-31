Carlos Sainz maakte een dramatische F1 Grand Prix van Mexico-Stad mee. Een van de vele tegenslagen was het feit dat hij een drive-through penalty kreeg, een straf die nog zelden wordt uitgedeeld door de stewards. GPFans legt uit wat er precies gebeurde waardoor de Williams-coureur die straf werd opgelegd door de FIA.

Sainz kwalificeerde zich uitstekend als zevende, terwijl teamgenoot Alexander Albon al in Q1 was gestrand. Helaas moest hij een gridstraf van vijf plaatsen incasseren voor de crash met Kimi Antonelli op het Circuit of the Americas. Sainz ving de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez daarom aan als twaalfde. Hij zat daardoor in het gedrang door de eerste bochtencombinatie. De meeste ogen waren gericht op Max Verstappen, Charles Leclerc en Antonelli die afsneden via het gras, maar daarachter maakte Sainz een kleine crash mee.

Artikel gaat verder onder video

Contact met Lawson

Sainz zat direct achter Esteban Ocon die door de gladde baanomstandigheden bijna spinde. De achterkant van de Haas brak uit en Sainz wilde ook de bocht afsteken via het gras om Ocon te ontwijken. Wat hij echter niet doorhad, was dat Liam Lawson al links van hem reed. Sainz knalde met de zijkant tegen de Racing Bulls op. Het incident leverde geen straf op, maar Lawsons race ging wel meteen door het putje, omdat hij een extra pitstop moest maken vanwege een gebroken voorvleugel. Maar Sainz moest ook de gevolgen voelen van het contact.

Related image

Bijzondere schade bij Sainz

Toen hij zijn eerste geplande pitstop maakte, was de Williams erg aan het schokken. "De auto is op en neer aan het springen in de pitstraat", riep Sainz over de boardradio. "Ik weet niet waarom, maar het voelt alsof er iets kapot is." Zijn team onderzocht de auto via de telemetrie en vond het probleem. Race-engineer Gaëtan Jego reageerde: "We worstelen ermee om ons aan de snelheid te houden in de pitstraat. De wielsnelheidssensor is beschadigd."

Sainz reed door het schokken van de auto 0,2 kilometer per uur te hard door de pitstraat. Hij moest daarom een tijdstraf van 5 seconden incasseren tijdens de tweede geplande pitstop. De Madrileen had toen de opdracht gekregen om helemaal niet de pitlimiter te gebruiken, aangezien deze toch kapot was. Hij reed daarom veel langzamer de pitstraat in, maar bij het uitrijden van zijn pitbox ging hij veel te hard: 9,8 kilometer per uur over de snelheidslimiet. Omdat hij voor de tweede achtereenvolgende keer in de fout ging en bij de tweede keer ver boven de limiet zat, kreeg Sainz een drive-through penalty, een straf die zeer zelden wordt uitgedeeld.

Uiteindelijk zou het niet uitmaken voor het resultaat, want Sainz crashte in het stadion met nog twee ronden te gaan.

Gerelateerd