Mercedes steunt Russell: 'Werd gewoon benadeeld door deze uitkomst'
George Russell werd zevende tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad en baalde na afloop van het feit dat alleen Lewis Hamilton een straf had gekregen voor het inhalen en behouden van de positie buiten de baan. Zijn team, Mercedes, steunt hem hierin.
In de debrief van Mercedes blikt Bradley Lord, vertegenwoordiger van het team, terug op de beginfase van de race. “De eerste ronden verliepen niet zoals we hadden gehoopt; George was een van de weinige coureurs in de top vijf die tussen de witte lijnen bleef en daardoor terrein verloor. In de zesde ronde werd hij vervolgens in de steek gelaten en verloor hij nog twee posities."
Mercedes steunt Russell
Lord vervolgt dat Mercedes zich aansluit bij de mening van Russell dat hij zich benadeeld voelde. "Hij voelde zich terecht benadeeld door deze uitkomst, omdat dit uiteindelijk bepalend was voor het resultaat van zijn race. Kimi profiteerde van het verlies van George en beheerde zijn banden volgens een geplande éénstopsstrategie achter Bearman toen George en Piastri binnen DRS-bereik kwamen."
Uitleg over teamorders Russell en Antonelli
Later in de race besloot het team team orders te gebruiken om Russell langs Andrea Kimi Antonelli te laten in een poging om Oliver Bearman nog bij te halen, maar dit lukte niet. Russell werd uiteindelijk ingehaald door Oscar Piastri, waarna Russell de plek weer teruggaf aan Antonelli. "Na enkele ronden besloten we de auto's om te draaien om George de kans te geven de auto van Haas aan te vallen, omdat hij voelde dat hij snelheid in huis had, maar hij kon geen terrein winnen omdat de banden na de ronden in de vuile lucht niet meer optimaal waren."
