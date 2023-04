Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Azerbeidzjan

Lars Leeftink

Zondag 30 april 2023 15:53

Tijdens het raceweekend in Bakoe heeft Red Bull Racing de voorsprong die het al had op de rest in het constructeurskampioenschap nog wat verder weten uit te breiden. Ferrari kende een prima weekend en liep in op Aston Martin en Mercedes, terwijl er vier teams geen punten zouden scoren. De stand van zaken bij de constructeurs na de race in Azerbeidzjan.

Voor de race in Azerbeidzjan had Red Bull al een flinke voorsprong op de concurrentie opgebouwd. Aston Martin en Mercedes vochten daarachter om P2, met Ferrari dat dankzij een dramatische start van het seizoen op gepaste achterstand stond. McLaren maakte de top vijf af, met vervolgens de rest van de teams. Alle teams hadden al punten gescoord voorafgaand aan de race in Bakoe.

GP Azerbeidzjan

Het zal niemand verbazen dat Red Bull met afstand de meeste punten scoorde tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan. Ze lopen verder uit op de andere teams en hebben nu al bijna meer dan 100 punten voorsprong op de rest. Aston Martin blijft op de tweede plaats, maar Mercedes zit maar elf punten achter Aston Martin. Ferrari kende ook weer eens een aardig weekend en loopt wat in op beide teams. Verder kregen alleen McLaren en AlphaTauri het nog voor elkaar om punten te scoren. Alpine, Haas, Alfa Romeo en Williams scoorden geen punten dit weekend.

Stand Constructeurskampioenschap