Max Verstappen is in de race om het actieve record van meeste opeenvolgende Formule 1-seizoenen met een podiumfinish over te nemen. Lewis Hamilton heeft zijn record van 18 opeenvolgende seizoenen met podium in 2025 bij Ferrari nog niet weten te verbeteren, waardoor zijn reeks dreigt te stoppen.

De Nederlander staat sinds zijn eerste podium in 2016 elk seizoen minstens één keer op het podium en heeft inmiddels een reeks van tien opeenvolgende seizoenen weten te behalen. De druk op de Brit om zijn podiumreeks voort te zetten, neemt toe, vooral gezien de recente veranderingen binnen zijn team. Hamilton, die in 2025 naar Ferrari is overgestapt, wist dit seizoen nog geen podium in een officiële Grand Prix te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen langstlopende reeks seizoenen?

Als Hamilton dit jaar geen podium weet te behalen, krijgt Verstappen aan het einde van 2025 het lopende record van meeste seizoenen met een podium op rij dus alleen in handen. De consistentie van de Red Bull-coureur op het podium onderstreept zijn dominantie in de sport en zijn vermogen om onder druk te presteren. De recente ontwikkelingen binnen de teams van zowel Verstappen als Hamilton zullen cruciaal zijn voor de uitkomst van deze spannende race om het record.

Totale record nog wel even weg

De komende races zullen uitwijzen of de Limburger zijn indrukwekkende reeks kan voortzetten en zo een nieuw hoofdstuk kan toevoegen aan zijn al indrukwekkende carrière in de Formule 1. Mocht Verstappen het totale record van Hamilton van 18 opeenvolgende seizoenen met een podium willen verbeteren, moet de viervoudig wereldkampioen nog wel even door in de koningsklasse, hij staat nu op tien.

