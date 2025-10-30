De Italiaanse tak van Sky Sports F1 was er de afgelopen weken van overtuigd dat McLaren en Mercedes mogelijk betrokken waren bij een overtreding van de budgetcap. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, maar F1-journalist Joe Saward wijst op de ruimte voor interpretatie binnen de budgetcapregels, waarover de FIA nog altijd geen duidelijkheid heeft gegeven.

Afgelopen week bracht de FIA het onderzoek naar de budgetcap van 2024 naar buiten. Daaruit bleek dat alleen Aston Martin een kleine overtreding had begaan, maar dat de Britse renstal in 2024 niet te veel geld had uitgegeven. Het ging om een ontbrekende handtekening, een administratieve fout die de FIA enigszins door de vingers zag. Toch worden er vraagtekens geplaatst bij de transparantie van het rapport. Normaal gesproken worden de cijfers begin oktober gepubliceerd, maar ditmaal duurde het bijna een maand langer en volgens Saward is dat opvallend.

Opmerkelijk

In zijn Green Notebook gaat de journalist in op de geruchten die in de paddock rondzongen. “Het andere grote nieuws sinds de Grand Prix van Mexico is dat de geruchten over mogelijke overtredingen van de budgetlimiet zijn verdwenen. In het Formule 1-paddock ging al een paar weken het verhaal dat er een probleem was bij Mercedes AMG Petronas. Uiteindelijk is er echter niets gebeurd. Dat is opmerkelijk,” stelt hij.

Reputatieschade bij overtreding

“Geen enkel team overtreedt bewust de financiële regels van de Formule 1. Om een schending echt invloed te laten hebben op de prestaties, zou er veel geld mee gemoeid moeten zijn, en het risico op straf maakt dat niet de moeite waard. Belangrijker nog: reputatieschade, zeker voor fabrikanten, is een groot probleem. Daarom kiest iedereen liever voor de voorzichtige kant,” legt Saward uit, die benadrukt dat niemand de boel bewust probeert te belazeren.

Gebrek aan transparantie

Toch gingen er geruchten over een mogelijke overtreding van Mercedes, en Saward stelt dat de FIA hierover te onduidelijk is geweest. “De geruchten, die al sinds de Grand Prix van Singapore stilletjes de ronde deden, zijn gebaseerd op het feit dat er nog altijd ruimte is voor interpretatie binnen de regels van de budgetlimiet. Het is niet duidelijk waarom dat nog steeds zo is, en er ontbreekt transparantie over deze kwesties,” aldus Saward.

