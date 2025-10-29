In een recente uitzending van Nieuws van de Dag onthult VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz dat zij graag de Grand Prix van Nederland had behouden. Hoewel de race volgend jaar voor het laatst in Zandvoort wordt gehouden, vindt Yeşilgöz de Formule 1 erg belangrijk voor Nederland.

De Dutch Grand Prix is, samen met de race op Silverstone, één van de twee evenementen die het Formule 1-festijn volledig uit eigen zak financieren, terwijl andere organisatoren kunnen rekenen op overheidssteun. De financiële risico’s waren dan ook een van de redenen waarom uiteindelijk na 2026 een einde aan de Grand Prix van Nederland wordt gemaakt.

'Jammer dat het vertrekt'

Yeşilgöz sluit zich in het programma aan bij Erik van Haren en stelt dat het erg jammer is dat het evenement in de Nederlandse badplaats verdwijnt. "Ik had de Grand Prix van Nederland graag behouden," zo verklaarde ze, wijzend op de positieve effecten van het evenement. Ook onthult ze dat ze de sport niet heel actief volgt, maar wel onder de indruk is. "Als je dat geluid hoort en het ziet, dat is schitterend," aldus Yeşilgöz.

