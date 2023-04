Jan Bolscher

Zondag 30 april 2023 14:51 - Laatste update: 14:54

Max Verstappen is als tweede over de streep gekomen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander moest op de straten van het Baku City Circuit dit keer zijn meerdere erkennen in teammaat Sergio Pérez.

Verstappen ving de race aan vanaf de tweede positie, geflankeerd door Charles Leclerc in de Ferrari op pole position. De tweevoudig wereldkampioen had slechts drie ronden en beetje nodig om op het rechte stuk langs de Monegask te blazen met behulp van het DRS-systeem, een actie die teammaat Sergio Pérez één ronde later exact kopieerde. Een ongelukkig getimede pitstop wierp Verstappen vervolgens echter terug naar de derde plaats nadat Nyck de Vries zijn middag vergooide door de muur te raken in bocht zes.

Eéntweetje Red Bull Racing

Leclerc bleek opnieuw een makkelijke prooi voor de Nederlander, maar Pérez liet zich van zijn meest competitieve kant zien. De Mexicaan leek vóór de safety car-periode ook al op zijn teammaat in te lopen, maar nadat hij de leiding in de wedstrijd cadeau kreeg door tijdens de safety car te naar binnen te komen, kwam de overwinning nooit echt meer in gevaar. De 33-jarige Red Bull Racing-coureur leek Verstappen ogenschijnlijk relatief eenvoudig achter zich te houden, en kwam na 51 ronden met een gat van ruim twee seconden als eerste over de streep.

Balansproblemen

"De safety car kwam op een ongelukkig moment", vertelt Verstappen na afloop. "Ik moest pushen om bij te blijven. Door het volgen raakten de banden wat oververhit, maar de balans was ook een beetje inconsistent. Ik probeerde een aantal dingen. In de laatste tien ronden was het weer goed, maar toen was het te laat. We hebben vandaag veel geleerd en een goed resultaat geboekt voor het team. We hebben nog een lang seizoen te gaan. Bakoe is heel anders dan Miami en Miami is weer heel anders dan de rest. We blijven leren, en kunnen het niet altijd perfect doen."