Klachtenregen Russell behandeld: "Een oude, Britse theemuts" l GPFans Raceteam

Jan Bolscher

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Brian van Hinthum en hebben ze het onder andere over de 'oude, Britse theemuts' George Russell. De volledige podcast luister je hier.

