Lando Norris heeft na zijn dominante zege in Mexico-Stad de leiding in het Formule 1-klassement overgenomen, met één punt voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri. Terwijl Norris in topvorm is, lijkt Piastri juist te worstelen in deze cruciale fase. Wat is er met Piastri aan de hand en waarom lijkt de wereldtitel uit zijn vingers te glippen. In deze GPFans Special duiken we erin.

