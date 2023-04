Jan Bolscher

Zondag 30 april 2023 14:38 - Laatste update: 14:52

Sergio Pérez heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam op zondagmiddag overtuigend als eerste over de streep in Bakoe, gevolgd door Max Verstappen en Charles Leclerc.

De Grand Prix van Azerbeidzjan vormde de vierde ronde in het Formule 1-seizoen van 2023. Nadat er op zaterdag al een sprintrace op het Baku City Circuit was verreden, waren de verwachtingen voor het hoofdevenement hooggespannen. Charles Leclerc ving de race aan vanaf pole position, geflankeerd door een getergde Max Verstappen. Sergio Pérez en Carlos Sainz vormden in die volgorde de tweede startrij. Met een buitentemperatuur van 25 graden Celsius was het asfalt inmiddels opgewarmd tot 44 graden Celsius. Vrijwel het hele veld vertrok op de mediums. Alleen Nyck de Vries, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg besloten de eerste stint op het witte rubber te verrijden.

Artikel gaat verder onder video

Sterke openingsfase Verstappen

Alle twintig coureurs kwamen ongeschonden van hun plek. Leclerc kende een goede start en wist zodoende de leiding in de wedstrijd te behouden, maar de Ferrari-coureur kreeg al na een paar bochten te maken met twee Red Bull's in zijn spiegels. Valtteri Bottas werd in de eerste bocht op zijn achterwiel getikt door Oscar Piastri, die op zijn beurt werd geschampt door Alexander Albon. De Vries wist hiervan te profiteren en naar de zeventiende plaats te stijgen. Verstappen had ondertussen slechts vier ronden nodig om de leidende positie van Leclerc over te nemen. Met het actief worden van de DRS bleek de RB19 op het rechte stuk opnieuw een maat te groot voor de man in het rood.

Pérez was de volgende die aanklopte bij de grote man binnen Ferrari. De Mexicaan had slechts één ronde meer nodig dan zijn teammaat om ook langszij te komen bij Leclerc en daarmee de tweede plaats in de wedstrijd over te nemen. Het Aston Martin-duo lag op dit moment zesde en zevende in de vorm van Fernando Alonso en Lance Stroll. Dat het tweetal in het belang van het team racet werd duidelijk uit een opvallende boordradio van de Canadees: "Fernando, ik ga je niet aanvallen. Je kan op je lijn blijven rijden", klonk het. Een mooie samenwerkingen tussen de twee.

Opnieuw uitvalbeurt De Vries

Na tien ronden sloot Alonso aan achter de Mercedes van Lewis Hamilton, terwijl Pérez zich binnen DRS-afstand van Verstappen reed. Hamilton besloot de handdoek in de ring te gooien en naar binnen te komen voor een vroege stop. De zevenvoudig wereldkampioen stapte over op de harde band en kwam als dertiende weer de baan op. Ook Verstappen werd vroeg naar binnen gehaald. De Nederlander reed een minder goede pace dan zijn teammaat en kreeg daarom na elf ronden een setje van de witte band onder zijn RB19.

Direct na de stop van Verstappen werd de safety car de baan opgestuurd vanwege een stilstaande De Vries. De 27-jarige coureur leek zeer goed onderweg te zijn, maar vergooide zijn middag door uit het niets in bocht zes met zijn linker voorwiel de muur te raken. Einde verhaal voor De Vries, en daarmee benadeelde hij de tweevoudig wereldkampioen behoorlijk. Vrijwel het hele veld dook logischerwijs direct naar binnen voor een 'gratis' stop, waardoor Verstappen plots derde achter Pérez en Leclerc lag. Na dertien ronden bestond de top vijf zodoende uit Pérez, Leclerc, Verstappen, Sainz en Alonso.

Rustig tweede deel van de race

Kort na de herstart wist Verstappen de tweede positie van Leclerc over te nemen, terwijl Alonso doorschoof naar P4 door Carlos Sainz met een gewaagde inhaalactie te verrassen na bocht drie. De Nederlander kon zodoende de jacht op zijn teammaat openen, al wist Pérez een aangename marge van steeds ongeveer 1,6 seconden aan te houden. Hamilton wist ondertussen te profiteren van een tweetal slordigheden van Stroll door op het lange rechte stuk langszij te komen en zich zo te nestelen op de zesde positie in de wedstrijd.

Het tweede deel van de race verliep rustig. Na 30 van de 51 ronden lag Verstappen 2,4 seconden achter Pérez. Over de boordradio liet hij horen dat zowel de balans van de auto als het afremmen op de motor niet lekker liepen. Het gat naar Leclerc bedroeg op dit moment bijna veertien seconden, wat nog maar weer eens liet zien dat het gat tussen Red Bull Racing en Ferrari nog altijd groot is. Dat op dit punt van de race ook de rijders het even moeilijk kregen met de concentratie, bleek uit het feit dat zowel Verstappen als Pérez licht de muur schampten. Beide heren konden hun weg echter probleemloos vervolgen.

Overtuigende overwinning Pérez

De Grand Prix van Azerbeidzjan kende een rustige slotfase, en zo wist Pérez zijn tweede overwinning van het seizoen op overtuigende wijze uit het vuur te slepen. Uiteindelijk kwam hij met een gat van ruim twee seconden naar de Nederlander als eerste over de streep. Het podium werd gecompleteerd door Leclerc, terwijl George Russell in de allerlaatste ronde op nieuwe softs het extra WK-punt voor de snelste raceronde bij de Limburger wegsnoepte.