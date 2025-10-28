Na het winnen van zijn eerste wereldkampioenschap is Max Verstappen in de Quote 500 beland, de lijst van de vijfhonderd rijkste Nederlanders. De coureur van Red Bull Racing is inmiddels flink aan het stijgen in die lijst. Dit is op welke rang hij nu staat en wat het vermogen van de Limburger is.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1. Na iets meer dan een seizoen had hij al genoeg laten zien om Red Bull te overtuigen hem de promotie te geven van zusterteam Toro Rosso naar het hoofdteam, ten koste van Daniil Kvyat. Verstappen won meteen de Grand Prix van Spanje in 2016, zijn eerste race voor de Oostenrijkse formatie. Sindsdien heeft hij nog eens 67 zeges behaald en vier wereldkampioenschappen. Dankzij Business Book GP en Forbes weten we dat Verstappen bijna driehonderd miljoen euro heeft verdiend in zijn carrière tot nu toe.

Seizoen Salaris Bonus Totaal 2015 €250.000 Onbekend €250.000 2016 €500.000 Onbekend €500.000 2017 €3.000.000 Onbekend €3.000.000 2018 €10.000.000 Onbekend €10.000.000 2019 €12.500.000 €6.000.000 €18.500.000 2020 €16.000.000 €7.000.000 €23.000.000 2021 €25.000.000 €17.000.000 €42.000.000 2022 €36.500.000 €18.500.000 €55.000.000 2023 €41.000.000 €23.000.000 €64.000.000 2024 €57.000.000 €14.000.000 €71.000.000

Verstappen op nummer 264

Verstappen staat al sinds 2022 in de Quote 500. Hij kwam toen precies op nummer 500 binnen. Hij is inmiddels gestegen naar nummer 264, zo is bekend nu de nieuwe Quote 500 van 2025 is uitgebracht. Zijn geschatte vermogen ligt rond de 260 miljoen euro. Verstappen is met zijn 28 jaar nog altijd de jongste persoon op de Quote 500-lijst. Charlene de Carvalho-Heineken is de rijkste Nederlander gebleven met een geschat vermogen van 12,3 miljard euro, voor vastgoedondernemer en tevens coureur Remon Vos met 7,1 miljard euro, en Ralph Sonnenberg van Luxaflex met 7,0 miljard euro.

