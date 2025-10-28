Lando Norris maakte een perfect weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad en het begon allemaal met het oppermachtige optreden tijdens de kwalificatie. De McLaren-coureur legt uit dat hij op de zaterdagen meer zelfvertrouwen heeft kunnen krijgen door belangrijke informatie op zijn stuurtje juist uit te zetten.

Norris was het snelst tijdens de eerste en tweede run van Q3 op het Autódromo Hermanos Rodríguez. En het gat was relatief gezien groot. Hij zat meer dan een kwart seconde onder de tijd van de nummer twee, Charles Leclerc. Hij leek als enige coureur niet te worstelen met het gebrek aan grip op het circuit in de Mexicaanse hoofdstad. Norris heeft sinds de Grand Prix van Monaco Max Verstappen geëvenaard voor de meeste pole positions. De Brit verklaarde dat het komt, omdat hij niet meer wordt afgeleid door de delta, het tijdsverschil, tijdens de ronde zelf. Deze informatie heeft hij op zijn stuurtje uitgezet. Het geeft hem meer zelfvertrouwen om mannen als Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri te verslaan. Norris behield afgelopen zondag de leiding vanaf de pole position en reed onbedreigd naar de overwinning.

Zonder delta probeer je overal te maximaliseren

"Vaak is het zo dat de ronden waarbij ik niet echt weet wat er gebeurt of hoe het gebeurt, zijn de ronden die ik het best doe", legde Norris uit bij de persconferentie. "Zoals ik al zei op de radio tegen Will [Joseph, race-engineer] en Jarv [Andrew Jarvis, performance engineer], hoe minder ik weet, hoe beter ik het normaal gesproken doe in mijn kwalificatieronden. Dit was weer zo'n geval. Ik heb het al niet meer sinds Monaco, sindsdien heb ik nooit meer de delta gebruikt in de kwalificatie. Ik denk dat ik hoe dan ook push, wanneer ik het niet kan zie - hoe de start van de ronde ook was, hoe elke bocht ook was. Je hebt dan geen referentie met de snelste rondetijd en dus probeer je altijd elke bocht te maximaliseren. Soms zit je anders te veel naar je delta te staren en dat is nooit het beste om te doen."

