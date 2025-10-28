Norris over groeiend zelfvertrouwen om Verstappen te verslaan: 'Hoe minder ik weet, hoe beter'
Norris over groeiend zelfvertrouwen om Verstappen te verslaan: 'Hoe minder ik weet, hoe beter'
Lando Norris maakte een perfect weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad en het begon allemaal met het oppermachtige optreden tijdens de kwalificatie. De McLaren-coureur legt uit dat hij op de zaterdagen meer zelfvertrouwen heeft kunnen krijgen door belangrijke informatie op zijn stuurtje juist uit te zetten.
Norris was het snelst tijdens de eerste en tweede run van Q3 op het Autódromo Hermanos Rodríguez. En het gat was relatief gezien groot. Hij zat meer dan een kwart seconde onder de tijd van de nummer twee, Charles Leclerc. Hij leek als enige coureur niet te worstelen met het gebrek aan grip op het circuit in de Mexicaanse hoofdstad. Norris heeft sinds de Grand Prix van Monaco Max Verstappen geëvenaard voor de meeste pole positions. De Brit verklaarde dat het komt, omdat hij niet meer wordt afgeleid door de delta, het tijdsverschil, tijdens de ronde zelf. Deze informatie heeft hij op zijn stuurtje uitgezet. Het geeft hem meer zelfvertrouwen om mannen als Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri te verslaan. Norris behield afgelopen zondag de leiding vanaf de pole position en reed onbedreigd naar de overwinning.
Zonder delta probeer je overal te maximaliseren
"Vaak is het zo dat de ronden waarbij ik niet echt weet wat er gebeurt of hoe het gebeurt, zijn de ronden die ik het best doe", legde Norris uit bij de persconferentie. "Zoals ik al zei op de radio tegen Will [Joseph, race-engineer] en Jarv [Andrew Jarvis, performance engineer], hoe minder ik weet, hoe beter ik het normaal gesproken doe in mijn kwalificatieronden. Dit was weer zo'n geval. Ik heb het al niet meer sinds Monaco, sindsdien heb ik nooit meer de delta gebruikt in de kwalificatie. Ik denk dat ik hoe dan ook push, wanneer ik het niet kan zie - hoe de start van de ronde ook was, hoe elke bocht ook was. Je hebt dan geen referentie met de snelste rondetijd en dus probeer je altijd elke bocht te maximaliseren. Soms zit je anders te veel naar je delta te staren en dat is nooit het beste om te doen."
Gerelateerd
Net binnen
FIA deelt uitslag onderzoek naar budgetcap, Red Bull onthult probleem in Mexico | GPFans Recap
- Gisteren 21:49
Rechtszaak Massa over 'Crashgate' deze week in Londen van start
- Gisteren 21:18
- 1
Ommekeer in de titelrace: "Er is duidelijk iets aan de hand met Piastri"
- Gisteren 20:51
- 2
Russell niet blij met Mercedes na GP Mexico: "We hebben het te lang laten duren"
- Gisteren 20:15
- 1
VIDEO: 'We zien Lando Norris voor het eerst als wereldkampioen' l GPFans Raceteam
- Gisteren 19:30
- 1
Mekies baalt van VSC: 'Voorkwam een mooi gevecht tussen Verstappen en Leclerc'
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober