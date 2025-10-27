close global

﻿
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, McLaren, Red Bull, British GP, Britain, 2025

Stand WK: Verstappen loopt in op Piastri, ziet Norris toeslaan in Mexico-Stad

Stand WK: Verstappen loopt in op Piastri, ziet Norris toeslaan in Mexico-Stad

Lars Leeftink
Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, McLaren, Red Bull, British GP, Britain, 2025

Max Verstappen werd, mede door inmenging van een VSC in de slotfase, uiteindelijk derde tijdens de F1 Grand Prix in Mexico achter een dominante Lando Norris en de Monegask Charles Leclerc. De Nederlander liep in op Oscar Piastri, maar zag Norris uitlopen. De stand in het kampioenschap bij de coureurs met nog vier races en twee sprintraces te gaan volgens de FIA.

Verstappen kwam door zijn derde plaats in Mexico-Stad wederom dichter in de buurt van Piastri, die slechts vijfde werd en zo Verstappen vijf punten in zag lopen. Norris liep echter tien punten uit op Verstappen en is nu tevens de nieuwe leider in het kampioenschap met nog vier races en twee sprintraces te gaan. Verstappen heeft het nog steeds niet in eigen hand, want mocht de Nederlander alle races en sprintraces winnen en Norris of Piastri telkens tweede eindigen, dan komt hij zes (ten opzichte van Norris) of vijf punten (ten opzichte van Piastri) te kort voor het kampioenschap.

Verder scoorden Leclerc, Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Oliver Bearman punten in Mexico-Stad. Zeker Bearman maakte een grote sprong in het kampioenschap door naar P13 te gaan dankzij zijn twaalf punten in Mexico.

WK-stand F1 in 2025 na Grand Prix van Mexico

Coureur Team Punten
Lando NorrisMcLaren F1 Team357
Oscar PiastriMcLaren F1 Team356
Max VerstappenRed Bull Racing321
George RussellMercedes AMG F1258
Charles LeclercScuderia Ferrari210
Lewis HamiltonScuderia Ferrari146
Kimi AntonelliMercedes AMG F197
Alexander AlbonWilliams Racing73
Nico HülkenbergStake F1 Team41
Isack HadjarRacing Bulls39
Carlos SainzWilliams Racing38
Fernando AlonsoAston Martin F1 Team37
Oliver BearmanHaas F132
Lance StrollAston Martin F1 Team32
Liam LawsonRacing Bulls30
Esteban OconHaas F130
Yuki TsunodaRed Bull Racing28
Pierre GaslyAlpine F120
Gabriel BortoletoStake F1 Team19
Franco ColapintoAlpine F10
Jack DoohanAlpine F10

