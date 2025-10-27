Max Verstappen werd, mede door inmenging van een VSC in de slotfase, uiteindelijk derde tijdens de F1 Grand Prix in Mexico achter een dominante Lando Norris en de Monegask Charles Leclerc. De Nederlander liep in op Oscar Piastri, maar zag Norris uitlopen. De stand in het kampioenschap bij de coureurs met nog vier races en twee sprintraces te gaan volgens de FIA.

Verstappen kwam door zijn derde plaats in Mexico-Stad wederom dichter in de buurt van Piastri, die slechts vijfde werd en zo Verstappen vijf punten in zag lopen. Norris liep echter tien punten uit op Verstappen en is nu tevens de nieuwe leider in het kampioenschap met nog vier races en twee sprintraces te gaan. Verstappen heeft het nog steeds niet in eigen hand, want mocht de Nederlander alle races en sprintraces winnen en Norris of Piastri telkens tweede eindigen, dan komt hij zes (ten opzichte van Norris) of vijf punten (ten opzichte van Piastri) te kort voor het kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Verder scoorden Leclerc, Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Oliver Bearman punten in Mexico-Stad. Zeker Bearman maakte een grote sprong in het kampioenschap door naar P13 te gaan dankzij zijn twaalf punten in Mexico.

WK-stand F1 in 2025 na Grand Prix van Mexico

Coureur Team Punten Lando Norris McLaren F1 Team 357 Oscar Piastri McLaren F1 Team 356 Max Verstappen Red Bull Racing 321 George Russell Mercedes AMG F1 258 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 210 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 146 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 97 Alexander Albon Williams Racing 73 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 41 Isack Hadjar Racing Bulls 39 Carlos Sainz Williams Racing 38 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 37 Oliver Bearman Haas F1 32 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 32 Liam Lawson Racing Bulls 30 Esteban Ocon Haas F1 30 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 28 Pierre Gasly Alpine F1 20 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 19 Franco Colapinto Alpine F1 0 Jack Doohan Alpine F1 0

Gerelateerd