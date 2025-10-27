Stand WK: Verstappen loopt in op Piastri, ziet Norris toeslaan in Mexico-Stad
Stand WK: Verstappen loopt in op Piastri, ziet Norris toeslaan in Mexico-Stad
Max Verstappen werd, mede door inmenging van een VSC in de slotfase, uiteindelijk derde tijdens de F1 Grand Prix in Mexico achter een dominante Lando Norris en de Monegask Charles Leclerc. De Nederlander liep in op Oscar Piastri, maar zag Norris uitlopen. De stand in het kampioenschap bij de coureurs met nog vier races en twee sprintraces te gaan volgens de FIA.
Verstappen kwam door zijn derde plaats in Mexico-Stad wederom dichter in de buurt van Piastri, die slechts vijfde werd en zo Verstappen vijf punten in zag lopen. Norris liep echter tien punten uit op Verstappen en is nu tevens de nieuwe leider in het kampioenschap met nog vier races en twee sprintraces te gaan. Verstappen heeft het nog steeds niet in eigen hand, want mocht de Nederlander alle races en sprintraces winnen en Norris of Piastri telkens tweede eindigen, dan komt hij zes (ten opzichte van Norris) of vijf punten (ten opzichte van Piastri) te kort voor het kampioenschap.
Verder scoorden Leclerc, Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Oliver Bearman punten in Mexico-Stad. Zeker Bearman maakte een grote sprong in het kampioenschap door naar P13 te gaan dankzij zijn twaalf punten in Mexico.
WK-stand F1 in 2025 na Grand Prix van Mexico
|Coureur
|Team
|Punten
|Lando Norris
|McLaren F1 Team
|357
|Oscar Piastri
|McLaren F1 Team
|356
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|321
|George Russell
|Mercedes AMG F1
|258
|Charles Leclerc
|Scuderia Ferrari
|210
|Lewis Hamilton
|Scuderia Ferrari
|146
|Kimi Antonelli
|Mercedes AMG F1
|97
|Alexander Albon
|Williams Racing
|73
|Nico Hülkenberg
|Stake F1 Team
|41
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|Carlos Sainz
|Williams Racing
|38
|Fernando Alonso
|Aston Martin F1 Team
|37
|Oliver Bearman
|Haas F1
|32
|Lance Stroll
|Aston Martin F1 Team
|32
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|Esteban Ocon
|Haas F1
|30
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|28
|Pierre Gasly
|Alpine F1
|20
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Team
|19
|Franco Colapinto
|Alpine F1
|0
|Jack Doohan
|Alpine F1
|0
