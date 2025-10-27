Lewis Hamilton is na afloop van de Grand Prix van Mexico-Stad niet te spreken over het handelen van de FIA. Hij kreeg namelijk een tijdstraf van tien seconden voor het behouden van een voordeel dat hij buiten de baan had gepakt.

In de openingsronden in Mexico-Stad was er enorm veel chaos en werden talloze inhaalpogingen gedaan. Hamilton vocht samen met Max Verstappen en George Russell om de posities, maar kwam uiteindelijk buiten de baan terecht en sneed af om vervolgens vóór het duo terug te keren. De FIA was niet gecharmeerd van die actie, waardoor Hamilton een tijdstraf kreeg.

Hamilton begrijpt niets van FIA

Na afloop legt Hamilton uit dat het onbegrijpelijk is dat hij de enige is die een straf heeft gekregen, terwijl zijn rivalen zonder straf zijn weggekomen. "Ik hoef het niet te zien, ik weet wat er is gebeurd," zo opent hij bij Viaplay. "Ik zag Max niet. Ik heb me door bochten twee, drie en vier gemanoeuvreerd als tweede, en op de een of andere manier kwam ik er als vierde uit. En niemand kreeg daar een straf voor, niet voor het afsnijden van de baan. Daarna waren er weer mensen die de baan afsneden en opnieuw geen straf kregen. Maar zodra ik wijd ga, dan wel ineens. Dat zegt mij een heleboel," aldus Hamilton.

