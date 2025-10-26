Mexicaanse F1-fans gaan met elkaar op de vuist in fanzone
Mexicaanse F1-fans gaan met elkaar op de vuist in fanzone
Na afloop van de kwalificatie in Mexico ging het er in de fanzone niet altijd even vriendelijk aan toe, zo blijkt uit beelden die op sociale media zijn verschenen. Diverse fans gingen namelijk met elkaar op de vuist na afloop van de sessie.
De kwalificatie viel uiteindelijk ten prooi aan Lando Norris, die straks om 21:00 uur vanaf poleposition mag starten. Charles Leclerc deelt de eerste startrij met de McLaren-coureur, terwijl Lewis Hamilton vanaf P3 vertrekt. Max Verstappen kende juist een moeizame kwalificatie, waarbij P5 het maximaal haalbare was.
Knokpartij in fanzone
Na afloop van de sessie werd er in de fanzone hier en daar nog een alcoholische versnapering genuttigd. Toch ging het plots mis, toen een Red Bull-fan met bier begon te gooien. Uiteindelijk besloot een Ferrari-fan in te grijpen.
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 31 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 57 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober