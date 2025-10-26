Na afloop van de kwalificatie in Mexico ging het er in de fanzone niet altijd even vriendelijk aan toe, zo blijkt uit beelden die op sociale media zijn verschenen. Diverse fans gingen namelijk met elkaar op de vuist na afloop van de sessie.

De kwalificatie viel uiteindelijk ten prooi aan Lando Norris, die straks om 21:00 uur vanaf poleposition mag starten. Charles Leclerc deelt de eerste startrij met de McLaren-coureur, terwijl Lewis Hamilton vanaf P3 vertrekt. Max Verstappen kende juist een moeizame kwalificatie, waarbij P5 het maximaal haalbare was.

Knokpartij in fanzone

Na afloop van de sessie werd er in de fanzone hier en daar nog een alcoholische versnapering genuttigd. Toch ging het plots mis, toen een Red Bull-fan met bier begon te gooien. Uiteindelijk besloot een Ferrari-fan in te grijpen.

Leclerc re doblado lo fajo a Helmut Marko pic.twitter.com/twjtacPoaf — GaslyArg 🇦🇷 (@GaslyArg) October 26, 2025

